心水佳麗王怡然父母捲走數風波　張曦雯：佢係獨立個體！

藝人張曦雯（Kelly）和郭柏妍今日（29日）出席宣傳《破毒強人》，卻遇上大雨，她們講笑擔遮宣傳更有氣，但原本與觀眾一齊玩的遊戲環節就被迫刪減。對於Kelly在《破》劇中將難逃一死，她不肯劇透，只表示與蕭正楠的感情線有好進展，希望大家再追看下去。

Kelly擔任香港小姐最上鏡小姐評判，她提到評判都一致選王怡然最上鏡，第二個選擇則是陳霈錤，她表示第一次見王怡然就覺得她好上鏡，選她笑容甜美，感覺舒服。她亦讚陳霈錤有冠軍相，以為她是三甲人選，問到王怡然和陳霈錤的分數相差幾多？她說：「唔記得，我記得陳霈錤係最上鏡第二高分。」Kelly稱港姐最終三甲也是她的心水，不過她都睇好黃泳嘉，只是對黃泳嘉未能躋身五強感到跌眼鏡。

對王怡然的父母被爆在內地經營補習生意，疑拖欠員工工資及騙取學費，走數逾千萬元，有苦主要求應褫奪她亞軍及最上鏡小姐的名銜，Kelly稱：「佢係一個個體，係成年人，事件要有人負責任，但唔應該將責任放喺佢身上，佢有自己生活，唔應該承擔自己屋企嘅壓力，佢都要追求夢想，希望大家畀機會和空間佢。」同時港姐出身的郭柏妍亦開口撐師妹，認為無論事情熟真熟假，都會有壓力。對於港姐被批賽果不公，她認為評判是看佳麗當場的表現，覺得每屆都會有是非，自己參選當年因只顧自己做準備，沒有理會是非，亦認為今屆加入了新元素，增添了話題。

另外，現場見她右手肘包了紗布，她表示早前在台灣拍攝綜藝節目《尋找世界另一個我》，玩滑板挑戰難度，卻不慎跌倒，手肘和膝蓋受傷，她稱：「想試新嘢，但唔小心跌倒，仲未睇醫生，都係屋企人幫我包紮。」她稱受傷當郂不敢告知父母，怕父母擔心，但笑言自己會繼續挑戰，揚言要「邊度跌倒，就喺邊度起番身。」