波多野結衣冧香港粉絲　$6,888大把嘢玩！

提起AV，相信各界男士都有所涉獵。早前三上悠亞宣布引退，全亞洲包括香港的男粉絲也哀鴻遍野。但大家先別心灰，因為你們依然有波多野結衣陪伴。雖然已35歲，但波多野老師在香港知名度極高，甚至曾經參演賀歲片，簡直是無來者。

各位弟兄機會來了，波多野老師和另一位享負盛名的AV女優大槻響下月將來到香港辦粉絲見面會，更有機會作近距離親密互動，真的十分棒。

之前三上悠亞於台灣辦粉絲見面會，但門票竟告滯銷。主要是因為門票太貴，福利又太少太短。波多野老師跑慣江湖，當然不會重複犯錯。立即看看這次兩大AV美女辦的見面會究竟有甚麼福利。

首先翻查這次香港見面會的收費，除1,680港元的金卡VIP門票，以及880元的銀卡門票之外，更特設設盛惠6,888元的白金VVIP門票。主辦方今次特設多項活動，看看活動名字「性感按摩摩」、「親密穿衣服」、「女優幫餵食」，真的令一眾粉絲充滿遐想。而購買愈貴的門票，粉絲被抽中互動的機會就愈高。

另外如果你是VVIP會員，更可和兩名女優合照、握手、閒聊和進餐，足夠你幻想自己變成AV男優。而重中之重是專屬語音錄製。她們會為粉絲製作錄音，可要求二人溫柔呼喚你的名字。但千萬別用作鬧鐘鈴聲，因為怕你聽到二人的叫聲，並非立即起床上班，而是會做別的事情。