ANSONBEAN有個MV導演夢　細個最鍾意畫火柴人

歌手ANSONBEAN的新作《CALL ME（Late At Night）》，首次以故事形式表達歌中訊息。MV由一個辦公室場景開始，講ANSONBEAN無心工作，腦內只有女主角，期間，他見到書枱上的記事簿，於是靈機一觸，畫了多幅與MV有關連的火柴人漫畫，原來ANSONBEAN自小喜歡表達自己，最初只對畫畫感興趣，長大後發現演戲比畫畫更能表達內心所想，現在他更設下「終極目標」，希望成為一名MV導演，透過創作和影像表達其天馬行空想法。

ANSONBEAN坦言很喜歡影像創作，例如拍攝MV當日，他隨手拿起一本道具記事簿，繪畫了一幅又一幅與MV故事有關的漫畫，他說：「我小學嘅時候，會喺筆記簿上畫公仔，畫火柴人。今日我就畫咗MV個故事，講我攞住把劍去救個女仔。細個成日畫火柴人漫畫，後來轉畫Angry Bird，有時會畫Simpson，全部都係漫畫角色，直至學咗素描，就會素描Batman、Iron Man。以前我覺得畫漫畫可以好簡單活喺自己嘅世界入面，寫故事但又唔會好悶。因為我文字表達唔係好聰明，用漫畫方法有趣味地演繹我腦裏面嘅故事。後期覺得畫漫畫係一格格，而演戲連貫嘅動作，對我嚟講更容易表達想講嘅故事。」

ANSONBEAN有一個「MV導演夢」，他在2021年底一手包辦創作、搵道具、租場、演員、排舞、錄歌等台前幕後工作，打造短片《INDUSTRY BABY ft. Squid Game》，在網上頻道至今已累積超過6,000萬點擊，反應熱烈。雖然製作MV絕不容易，但他不怕困難努力「偷師」，希望成為一名MV導演。他說：「自己諗個MV故事，可能會有班人衝入嚟、又打又噴血，好似唔難，但要諗budget（預算金），我要拍多啲戲或者MV，學吓拍攝角度、打燈，背後要考慮好多嘢，所以我覺得每位導演都好勁，要安排咁多嘢，我要花多啲時間偷師！」

現階段ANSONBEAN最擅長還是跳舞，今次MV導演除了安排他與女舞蹈員在巨型月亮下談情，二人還要在掛滿心心吊飾的場景內共舞，但由於跳舞動作太大，ANSONBEAN多次在轉身動作時，將吊飾扯斷，來來回回NG了多次，才拍出大家都滿意的效果。