曹永廉演技贏盡口碑　蕭正楠胡定欣 「羽毛紛飛」

無綫劇集《破毒強人》下星期踏入結局周，本周劇情將會高潮迭起，除了何廣沛妹妹安好最後能否平安回家成為本周劇情焦點外，曹永廉更偽裝變節投靠胡定欣過程驚險萬分。昨晚（28日）一集中，劇集講述陳豪試探曹永廉一幕過迪程相當精彩，該幕全長兩分鐘的槍指太陽穴場口，鏡頭除了不斷來回於他的冷冷然狠樣外，一眾演員出色到位的演繹，將緊張氣氛推向極致。

自劇集播出後曹永廉飾演楊Sir贏盡口碑，獲不少網民大讚演得自然，更被網民大讚角色有情有義：「有勇有謀又有正義感，同阿頭周Sir差得遠」、「臥底用命博，佢係有人情味嘅好警察」、「處變不驚，有大將之風。」無綫昨晚（28日）更在官網上載花絮片，原來當時陳豪一時忘記對白，令到緊張氣氛一秒崩毀，曹永廉更是笑個不停，拍攝氣氛愉快。

此外，官方花絮片中可見拍攝追殺場口時，阿蕭與定欣一度躲入雜物房，結果殺手開槍射爆多個枕頭導致「羽毛紛飛」，看上去雖然浪漫，但阿蕭事後受訪時卻大嘆有代價：「大家唔好以為一條條只係大羽毛，裏面仲有好多小羽毛，頭先我拍完都忍唔住打咗幾個噴嚏。」，他與定欣的頭髮、臉上及耳仔均纏滿小羽毛，不過定欣並沒有感到困擾，更在鏡頭面前大跳「甩毛舞」，並以「舞動奇蹟」Style教阿蕭抖掉身上的玻璃碎可愛指數爆燈。