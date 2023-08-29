冠軍莊子璇認未獲所有人認同　長文剖白：有大大小小嘅誤會

今屆《香港小姐2023競選決賽》圓滿落幕，冠亞季三甲分別為莊子璇、王怡然和王敏慈。不過，賽事完結但是非未有停止兼接踵而來。首當其衝莊子璇榮獲冠軍後受到不少網民質疑。當選兩日後，她終於出POST剖白心情，表示：「我知道呢刻未必能夠得到所有人嘅認同，但我會努力盡力不停去學習。如果我有不足，請大家繼續提醒我，我會改善自己 正視自己唔會自滿，希望終有日可以令大家認同我。」

她表示將來會更加堅強和更加自信面對所有難關，成就更加好嘅自己，她說：「經歷咗差唔多3個月嘅歷程，有開心有唔開心，亦都有大大小小嘅誤會出現，我未必可以一一解釋清楚。但我深信只要繼續做好自己，總會有人明白自己。」

長文如下：

「由細到大 我都係一個宅女，鐘意睇蠟筆小新、鍾意打機，好似成日都無所事事。每年都會係電視機前望住一個又一個嘅香港小姐誕生，諗都冇諗過…2023年8月27日，我會企係同一個舞台上...。由初初只係媽咪希望我參加，慢慢變做自己想用心做得更好，唔希望令身邊支持自己嘅人失望，經歷咗差唔多3個月嘅歷程，有開心有唔開心，亦都有大大小小嘅誤會出現，我未必可以一一解釋清楚。但我深信，只要繼續做好自己，總會有人明白自己，喺香港生活咗21年，呢個地方一路陪住我長大，所以我必定會好好肩負起香港小姐嘅責任，令大家知道香港呢個地方到底有幾美好。

我知道呢刻未必能夠得到所有人嘅認同，但我會努力盡力不停去學習，如果我有不足，請大家繼續提醒我，我會改善自己 正視自己唔會自滿，希望終有日可以令大家認同我，香港小姐歷程將會成為我人生其中一塊拼圖，接著落嚟我會更加堅強更加自信，面對所有難關，成就更加好嘅自己，多謝佳麗們一路以嚟嘅陪伴，多謝屋企人一路以嚟嘅照顧，多謝朋友一路以嚟嘅信任，多謝公司一路以嚟嘅栽培，多謝台前幕後工作人員一路以嚟嘅付出，多謝導師們一路以嚟嘅提點。多謝傳媒朋友一路以嚟嘅關心。最後多謝一路以嚟支持同鼓勵我嘅人！我答應你哋 我會好好保持初心，唔會辜負你哋嘅期望！2023香港小姐競選 • 完。大家好，我係莊子璇 Hilary，多多指教。」