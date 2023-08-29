婚禮司儀專業戶︱Bob考你勿中婚禮三大「錯重點」事宜

由堪輿學家麥玲玲、J2ers黃紫恩（Jojo）及陳欣茵（Sonya）等人主持的無綫清談節目《玲玲友情報》，每集出會邀請來自不同界別的好友上節目分享，而首集就邀請到有「金牌婚禮司儀」封號的林盛斌（Bob）打頭陣，Bob除會分享做婚禮司儀多年的有趣見聞，更會指出婚禮三大「錯重點」事宜，包括「新娘瘋狂換衫」、「致詞過長」及「以茶代酒」。

他大曝曾遭「醉爆社團外父」考起，他謂：「賓客飲醉係經常發生嘅，無端端上嚟話要講嘢喎，呢啲好驚，唔知你講咩架嘛。我試過喺一間好大型嘅星級酒店，女家屋企人應該有啲背景，去到尾段外父衝咗上台，佢攞咗我支咪，然後拎住支咪指住新郎briefing，佢把聲勁沉勁沙，好Godfather咁話：『我同你講，你對我女好啲…』跟住全場靜晒，佢繼續講：『如果你對佢唔好…』跟住佢就爆粗喇…」當時他自知不妙，情急智生將男家「奶奶」搬上枱化解危機。他自言雖然高峰期一日走兩場一個月更做十次婚宴司儀，但依然偶有失手，他指自己曾因記漏資料，使現場出現極之尷尬情況，令他至今仍很自責，他謂：「有次簽完紙我請老爺奶奶、外父外母上台，我猛問外父喺邊，跟住新娘子話：『咪話咗你知爸爸唔喺度嘅』，我即刻嚇到標晒冷汗！」。

他更分享見證過感動婚宴，其一是陳家樂與連詩雅的婚禮，他指：「其實婚禮最緊要係致詞，陳家樂同連詩雅嘅致詞就好感動喇，喺多謝屋企人時，家樂講番啱啱出嚟做藝人，未搵到咩錢，當時阿爸喺佢唔為意時偷偷地塞錢落佢度，佢一講佢就喊，連詩雅喊，下面阿爸嗰圍喊，連楊受成博士都忍唔住喊。因為一定有啲人由細湊到你大，佢哋就係等緊呢一句多謝。」