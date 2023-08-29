酒後性慾強　放蕩搶韁

酗酒當然唔好，但係得閒嗒番杯，的確可以放鬆一下身心。AV業界資深人士神仙乙就表示，好多人喺酒精催化之下唔單止變得放鬆，仲好放蕩添！就好似日本AV界嘅「酒後激情系列」咁，班女優飲多兩杯之後就慾火旺盛，四圍獵男上床激戰，甚至一次過勾引兩男大玩3P添！

一拍即合

喺桃太郎映像出版出品嘅《醉酒蕩女GAL放任中出》入面，兩位型男泰祥同泰來喺深夜時分去到新宿呢個不夜場四圍溝女，而佢哋最鍾意同流連街頭拎住支酒嘅女仔搭訕，二人好快就認識到蕩女百永紗里奈，而且仲一拍即合，齊齊去開房繼續飲酒。喺酒精催化下，紗里奈完全放下矜持，同兩男上演3P激戰，之後又再飲過，飲完之後慾火又再燃

起，結果三人玩到天光！

色心大起

於片廠M's推出嘅《喝酒後暴露本性！》當中，根尾朱里今次會接受一個完全冇劇本嘅演出挑戰，不過又難佢唔到噃，因為AV廠派咗兩個靚仔男優同佢嚟個兩日一夜結伴同遊，兩男一女把酒談歡不知幾咁開心！當大家都飲到醉醺醺之後，兩男優就對青春活潑又好身材嘅朱里色心大起，繼而痛痛快快咁嚟場3P混戰，仲拎埋各種情趣玩具刺激朱里，搞到阿妹嘅慾火一發不可收拾！

玩轉酒吧

片廠Ideapocket炮製嘅《酒吧獵艷！當場開戰！》，講述加美杏奈呢位擁有「最強笑顏」嘅絕色美人，今次去到酒吧獵男，佢一見到目標就會上前撩人一齊飲酒，電到對方暈得一陣陣之後，就會拉埋暗角又攬又錫，甚至玩手作仔添！有時杏奈會拉男人入廁所上演禁室激戰，如果想喺闊落嘅地方床戰又點呢？阿妹一於帶男仔去爆房，咁就可以玩得更放啦！

簡評

本仙都係好酒之人，得閒都會喺屋企飲番杯，而今日為大家介紹嘅「酒後激情」作品，當中班女優飲到醉醺醺後，就露出飢渴嘅真性情喇！當中本仙最鍾意百永紗里奈主演嘅《醉酒蕩女GAL放任中出》，原因係紗里奈樣靚又好身材，扮演街頭放蕩女亦相當神似，更重要係佢同男優激戰時表現得醉意十足，動作激烈又搶韁，將酒後亂性嘅主題充分發揮！