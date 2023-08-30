【是日通勝】

農曆七月十五

癸卯年 庚申月 庚申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：出行、安門、掃舍

忌：動土、安床、安葬

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：14、28、34

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：好人唔怕做，只要沒做虧心事就毋懼噩運。

金牛座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

雙子座：安守本分，忌越俎代庖，保持低調免惹禍。

巨蟹座：工作具發揮空間，可做出超乎想像的佳績。

獅子座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

處女座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

天秤座：心態正面，別人願意親近，運勢會好起來。

天蠍座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

人馬座：財運平平，處理錢銀問題不可以掉以輕心。

山羊座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費青春。

水瓶座：自私自利乞人憎，易變成事業發展絆腳石。

雙魚座：搵錢要依正路，勿因一時貪念而行差踏錯。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）虎 多阻滯

鼠：鴻運當頭，生活冇煩惱，貴人助力強。

牛：愛情運強，跟伴侶心有靈犀，甜在心頭。

虎：是日沖煞，工作遭不公對待，心情糟糕。

兔：運勢低迷，人際關係差，應謹言慎行。

龍：改善人緣好時機，若有聚會不要拒絕。

蛇：事業順利，一切在掌握中，名利雙收。

馬：財運一般，意外開支多，銀包易乾塘。

羊：桃花旺，好姻緣逼近身邊，不要錯過。

猴：待人友善，可為事業發展累積印象分。

雞：控制好自己的情緒，凡事應以和為貴。

狗：遇上突發事故，壓力倍增，不知所措。

豬：勿牽涉枱底交易，否則有破財的可能。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

肖龍者之姻緣錦囊

‧戀愛特色

肖龍者有點忽冷忽熱，但在感情生活上不是三心兩意之輩。他們喜歡天馬行空，常有很多特別想法；這些構思未必能一一在現實中實踐，所以身邊若有一位親密的夥伴去了解和支持自己，會令他們更加肯定自己的價值。

肖龍者重視愛情的滋潤，也重視與伴侶心靈上的契合度，並非單純要求一個玩伴而已。當找到投緣對象，會表現得主動而熱情，加上本身很容易發掘到有趣的事情和別人分享，不難討好心儀對象，所以成功拍拖的機會也相對較高。

不過，肖龍者因為是理想主義者，對伴侶也有不少一廂情願的期盼，希望能攜手規劃人生；但當走在一起後發現與想像不符，便容易發生爭執，甚至分手收場。

‧男性貼士

在談情說愛上有強烈的奮鬥心，追求時顯得十分積極。儘管肖龍男性平日在外表現得有點急進，但回到家裏往往十分平靜及有耐性，落差頗大。

‧女性貼士

大部分肖龍女性都相當自主和獨立，會主動接觸自己的心儀對象，為雙方製造不少發展機會；但在感情上有一點口是心非的傾向，令人較難捉摸，容易出現似是而非的感情關係。