港姐是非不斷︱父母被爆欠款千萬　王怡然痛哭：佢哋會諗辦法

新一屆港姐圓滿結束，但卻餘波未了，繼冠軍莊子璇是非纏身後，昨日（29日）輪到亞軍王怡然被網民爆料，指其父母在內地經營的補習社倒閉，疑拖欠員工薪金及騙取家長學費逾千萬元，要求無綫褫奪她的名銜。昨日她回應表示所指有真有假，父母的私人事不便透露，但直言有壓力，更一度落淚。

《2023香港小姐競選》已於星期日順利舉行，冠軍由莊子璇大熱奪得，亞軍與季軍分別是王怡然與王敏慈。各獎項塵埃落定，但是非卻持續發酵，多位佳麗的負面新聞連環爆發：莊子璇被網民質疑沒有「冠軍相」、胡睿涵暗寸有人扮嘢、陳怡名預告爆料等，昨日輪到亞軍王怡然的「黑材料」曝光！

網民促褫奪名銜

同時擸走「最上鏡小姐」的王怡然一夜間飛上枝頭，但有內地網民爆料，指其父母在內地經營補習社，疑拖欠員工薪金及騙取逾千萬元學費！爆料者指其父母王召軍與王倩2002年在內地成立補習社，一度擴展至全國十多個城市，但2021年因經營不善結業，網民指老闆當時明知公司已不能維持，仍繼續收學費，隨後在沒有交代下關閉，大部分員工被欠3、4個月人工，家長則損失數千至數萬元學費，而老闆一家來了香港，雖然苦主維權勝訴，但得不到賠償。網民希望無綫主持公道，查明屬實後應褫奪王怡然亞軍名銜，又請她叫父母還血汗錢。

努力工作搵錢

王怡然昨日在尖沙咀出席領獎活動時，指父母的私人事不方便透露，直言事件對她構成一定壓力。談到父母沒有在決賽夜現身支持，她指父母有工作在身，加上自己已21歲獨立，不覺得有問題。問到可擔心被褫奪亞軍？她指爆料有真有假，希望大家分辨，其後一度落淚。

昨晚她接受《東張西望》訪問時再回應：「我依家都好努力搵錢。（屋企嗰度係點樣？）其實我唔係咁清楚。（有冇被負面新聞影響？）睇到會有少少，所以依家已經封鎖所有通知，Sorry Guy，我依家唔係咁想睇，因為我睇完都冇辦法，我依家好努力工作。（有冇同父母聯絡？）有呀！佢哋叫我唔好咁擔心，佢哋會諗辦法，佢哋都覺得有啲內疚，因為影響到我，但我唔想佢哋擔心，因為我已經咁大個，希望爸爸媽媽唔好太擔心。」說到此時，她忍不住掩面爆喊說：「Sorry！」保母隨即中止訪問並帶她返後台，平復情緒後她再受訪：「我OK，自己21歲，都要獨立啲。」

季軍王敏慈直言有安慰王怡然，認為每人都有壓力：「好正常，最好都係做好自己，如果心態好，上鏡都會靚啲。我哋又會傾偈，互相鼓勵大家。」至於無綫方面表示有關傳言未經證實，不會回應。