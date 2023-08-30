星玄︱王君馨心儀小鮮肉　辣身舞綑綁《造星》囝囝

8月30日係西班牙番茄節，西班牙人會喺呢一日周街扔番茄，大玩番茄大戰，不過番茄都係要嚟食好啲。今日嘅幸運星係金牛座，金牛座嘅人愛情運最強，有心儀對象嘅話，就不妨嘗試表白，王君馨就係金牛座，近年佢工作涉足嘅範疇好闊，唔單止進軍電影界，仲回歸樂壇出新歌，早前佢仲喺旺角麥花臣球場，舉辦咗佢第一個嘅個人騷，喺演唱會上面悉心打扮，係咁換唔同嘅造型，睇到啲粉絲好開心，不過佢就話籌備演唱會好辛苦，覺得自己嘅演出未夠好，仲搞到情緒低落，但事後佢就有老公安慰，話佢已經做得好好，相信依家已經冇事喇。

之前君馨就做過《造星V》評審，故此對呢班小鮮肉情有獨鍾，唔單止喺沙灘音樂節，以Bra Top襯短裙戰鬥格上陣，大跳辣身舞同玩綑綁，色誘《造星V》囝囝Adams，搞到對方全身僵硬。佢首新歌想搵男聲幫手Featuring，亦覺得班《造星》囝囝唔錯，甚至可以亮相拍攝MV。不過你今日愛情運咁強，又有老公支持，一於去過吓二人世界鬆吓啦。

今日亦都係農曆係七月十五，宜出行、安門、掃舍，最旺生肖係羊，屬羊嘅朋友桃花旺，好姻緣可能就喺你嘅身邊，千祈唔好錯過。陳小春就係屬羊㗎啦，佢大灣仔嘅形象已經深入民心，但係早前佢老婆就大爆小春私底下，原來係個喊包，感情好脆弱，有次試過畀老婆趕出門口，唔畀飯佢食，結果小春就坐喺門口喊。雖然佢畀人一種老婆奴嘅感覺，不過其實都係愛嘅表現，撞正今日桃花咁旺，錫多啲另一半，就唔會有錯架啦。