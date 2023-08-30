王心凌寵粉絲錫到燶　親力親為搞20周年紀念騷

台灣「甜心教主」王心凌去年喺內地翻Hit，演唱會更係一場接一場開不停，正當事業風生水起之際，王心凌竟然喺社交網自爆自己成個月剩係休息咗2日，並透露自己入院做內窺鏡手術治療鼻竇炎嘅消息，引嚟唔少粉絲擔憂及關心。而王心凌亦表示目前狀態恢復良好，並期望下月23、24號喺台北小巨蛋舉行嘅「SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」首站，可以帶畀大家精彩演出外，更公開親自監製嘅周邊商品，畀粉絲一睹為快，認真錫粉絲！

為咗紀念出道20周年嘅王心凌，為此特地舉辦盛大嘅「SUGAR HIGH」世界巡迴演唱會，王心凌更特別搵嚟「Sugar Monster家族」嘅5隻小怪物撐場，務求將演出完美呈現畀大家，可以喺心中留下一個難忘回憶。而值得一提嘅係，細心嘅王心凌更為咗滿足平時鍾意小酌嘅粉絲們，特別要求周邊商品中，一定要有玻璃杯，可以充滿紀念價值嘅同時又實用，考慮認真周到呀！

王心凌雖然工作忙不停，不過向來寵粉絲嘅佢，仍堅持抽空創作新專輯，如今隨着成品面世，佢更為咗可以喺演唱會上同歌迷同樂，決定喺開騷前搶先推出並開放預購。