恐怖片《詭屋驚凶實錄》(The Conjuring)宇宙又有新作,今次《詭修女II》(The Nun II)由美國導演Michael Chaves執導,他已經拍過《詭屋》宇宙的《哭泣的女詭》(The Curse of La Llorona)與《詭屋驚凶實錄3:魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It),被監製溫子仁寄予厚望。

導演受訪時,坦言今次加強限制級血腥場面:「我諗今次套戲係更加黑暗。連我哋做試映時,啲觀眾都係咁講。佢係肯定比佢哋期望嘅《詭屋》宇宙電影更加暴力。呢個永遠係關於平衡。佢肯定係恐怖,100%係。當恐怖片觀眾發展出對恐怖嘅口味,對血腥嘅口味亦開始增加,所以呢集會有啲暴力元素。」