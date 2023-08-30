星星講醫D︱搭飛機會冇命？打麻將都要小心！

每次想到坐飛機到外地旅遊，心裏總是未出發先興奮！但大家有否試過坐飛機時，雙腳會有麻痺感，或是小腿位置腫起來的情況呢？如有的話，便要小心，因這些都是「經濟機艙症候群」的先兆，大家不能忽視。

其實俗稱經濟艙症候群的深層靜脈栓塞（DVT），主要是因血栓阻塞血液流動而引起，與水腫不同。當長期久坐不動，靜脈血管凝結出血塊，若血塊剝落經過心臟去肺部，會導致嚴重的肺動脈栓塞，嚴重更會有生命危險。

馬來西亞藝人祖雄於6月時宣布與烏克蘭女友佳娜求婚成功兼有喜，由於兩人要辦理結婚手續，需要頻繁搭飛機來往台灣、馬來西亞、烏克蘭三地，而懷孕中的佳娜為安全起見便問醫生，孕婦可否乘坐飛機，醫生表示初期搭機沒有大礙，並建議她乘坐商務艙避免患經濟機艙症候群。究竟孕婦為何會容易患有此症？而除孕婦外，還有甚麼人是屬高危一族？

有研究顯示，DVT不一定坐飛機才會出現，日常生活或一些習慣性動作，都有機會令人無意間患有，所以今集混血女主播可宜，將與心臟科專科謝德新醫生，逐一講解「經濟機艙症候群」的醫治方法，及教你如何避免的方法，想知就立即去片啦！