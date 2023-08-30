「樂善堂」及「椿萱茂」 灣區院舍照顧服務　3日2晚體驗團

「樂善堂」及「椿萱茂」繼早前簽訂「灣區院舍照顧服務合作備忘錄」全面研究及推進灣區院舍照顧服務，樂善堂於剛剛舉辦為期3日2夜的「椿萱茂」灣區院舍照顧服務體驗團，首團50名長者參與。

樂善堂主席李聖根表示，根據香港社會福利署資料顯示，截至2023年7月31日，共有17,107名在香港長期中央護理服務中央輪候冊內的長者輪候資助長者住宿照顧服務，當中輪候如樂善堂模式營運的津助院舍及合約院舍，輪候時間平均為26個月。由於輪候安老院舍需時，加上目前不少港人到灣區工作，考慮到他們的父母如能在灣區養老，可提升家庭關係和照顧質素，亦有獨居及雙老長者認為內地養老無論環境及收費較佳等。樂善堂與合作多年的椿萱茂共同推動灣區養老工作，聯合贊助籌辦體驗團，讓有意到灣區養老的長者實地住宿3日2夜作親身體驗。體驗團推出不到一星期，全團 50 個名額已爆滿，樂善堂與椿萱茂會持續合作，並準備於9月中開設第二團體驗團讓有意到灣區養老的長者參與。

李聖根主席續稱，現時香港長者護理人手緊張，成本高，加上若安老條例修訂，長者宿位的面積需求將由目前平均6.5平方米提升至9.5平方米，預計目前至少450多間安老院舍未必符合面積最低需求，安老宿位預計減少6,300個，加上本港如全球一樣面對人口老化問題，預計到2046年中，65歲或以上的長者會倍增至本港總人口的36%，即每3人中有1人為長者。為應付長者人口及對院舍照顧需要，特區政府積極拓展灣區機遇，今年7月份，政府已推出了「廣東院舍住宿照顧服務計劃」，本堂會積極與灣區安老院舍研究合作方案，並希望政府能研究進一步資助香港長者到灣區養老，如考慮使用長者院舍照顧服務券（院舍券）計劃，以「錢跟人走」概念，讓長者選擇到灣區獲認證的院舍養老。另醫療是長者到灣區養老的一個關注點，相信隨着國家和特區政府的推動，拆牆鬆綁，及內地醫療的迅速發展，再配合一些配套措施，如住滿6個月後享有城鄉居民醫療保險、考慮派註冊醫生到院舍巡院並提供處方藥等，灣區養老必定是未來趨勢，樂善堂會積極參與灣區安老服務。

76歲的劉婆婆有意數年內在灣區養老，得悉樂善堂舉辦養老體驗團後立即報名。劉婆婆表示對「椿萱茂」院舍體驗活動十分滿意，讓她進一步了解灣區安老，「灣區安老院舍房間大，設備先進，空氣好，環境清幽。護理人員十分友善，常帶笑容，而且年輕，很有動力，人手十分足夠。院舍活動多元化，有寵物治療、書法、舞蹈等，生活充實。膳食亦很好，有3餸1湯，注重均衡營養。對比起香港安老地方有限、人手緊張，灣區養老是她不二之選。」

69歲的陳婆婆在體驗後認為，灣區院舍的活動多元化，院舍提供各式各樣小組及戶外活動，今次護理人員帶他們去寶墨園，讓院友們能夠開心度過每一天，感覺不是住在院舍，而是住在酒店度假一樣。另外，她認為灣區的交通很便捷和完善，兩小時便可以由香港到廣州，房間和活動空間大，日後如在灣區養老，親友們可以隨時去探望她，有地方讓她和親友聚會。

三天兩夜的養老體驗團令團友喜出望外，他們都認同內地院舍質量及服務都比他們預想中好，「不是來體驗過，也不知道」。

椿萱茂廣天業務中心副總經理畢曉娜女士表示，灣區養老，佷多人關注醫療健康，椿萱茂院舍有駐院醫生及護士，並會為入住院舍六個月後之香港長者申請廣州城鄉居民基本醫療保險，讓他們有基本醫療保障。醫療需要是在患病時得以治理，椿萱茂著重的是預防醫療和健康，從日常的食、住、社交康樂及延緩腦退化症的活動，助長者身心健康。

椿萱茂基於「科學營養、適老膳食」的理念，結合《中國居民膳食指南》，根據長輩的健康狀態、飲食習慣和飲食禁忌，由臨床營養師為長輩訂製個人化、適老化的營養膳食，讓長輩們暢享三餐四季的溫暖日常。有體驗團長輩在椿萱茂享用第一餐，見到獨特的健康膳食餐品時，不單讚揚營養均衡，也欣賞院舍在膳食上的色彩搭配和口味。

住宿方面，院舍平均床位面積具有至少250呎空間，全部有窗戶，採光及流風度高，護理床是由外國進口的電動床，洗手間和淋浴間等均設緊急響鐘及無障礙設施，空間大能讓長者們設置自己喜愛的家具和物品，營造家的感覺。

社交康樂活動能令長者心靈健康，長者到院舍之時已參與破冰活動，協助融入院舍活動，定期帶長者外出活動，體驗團的長輩第二天參觀了具歷史價值的寶墨園，並在院舍不同空間進行休閒活動如書法、舞蹈、唱歌，又有寵物治療等。

畢曉娜認為，在安老服務中，腦退化症是值得關注的，椿萱茂通過引進國際先進的理念、方法、經驗、模式，結合中國長者特點，形成了一套完整的非藥物解決方案，為患有腦退化症的長者提供專業全面的評估、護理、飲食、活動，讓腦退化症長者能享受健康幸福的晚年生活。