《Barbie》打破華納兄弟百年票房紀錄　瑪歌羅比與老公度假慶祝

由澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的話題電影《Barbie芭比》（Barbie）自上映以來一直大受歡迎屢破紀錄，而截至前日（28日）全球累積票房已高達13.4億美元（約105億港元），正式打破《哈利波特：死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows — Part 2）保持了12年的紀錄，成為華納兄弟電影公司開業百年以來的最賣座電影！

雖然瑪歌羅比因「Barbie」而大賺5,000萬美元（約3億9千萬港元）片酬加分紅，但近日她被狗仔隊影到與老公Tom Ackerley希臘度假，而她當時所穿的白色一件頭泳衣價錢勁貼地僅150美元（約1,176港元），認真慳家！

除了瑪歌度假之外，有份參演的另一「阿Ken」華裔男星劉思慕（Simu Liu）近日亦與兒時好友一同飛抵泰國清邁度假慶祝。他亦有於社交網站分享多張度假照，除了潛水之外，Simu亦有公開水中半裸晒肌照。他以泰文留言表示：「非常多謝！清邁簡直係個夢。真正係地球上其中一個最美麗嘅地方。」