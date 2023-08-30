演繹《鬼怪》主題曲　Ailee眼濕濕約定港迷：我會再嚟

曾為韓國神劇《鬼怪》獻唱主題曲的韓國鐵肺歌后Ailee，昨晚（29日）假旺角麥花臣場館舉行演唱會，是她出道11年來首次在香港舉行個唱。

演唱會在晚上8時許開始，她身穿白色連身短裙登場，以《Don't Touch Me》一曲揭開序幕，狂飆高音晒強勁唱功，令全場粉絲High爆，她唱出《Mind Your Own Business》之後，便用英韓雙語跟粉絲打招呼，並用英文問粉絲：「好開心見到大家，我感覺好好，大家感覺好嗎？」

她指上次來港是2019年參加拼盤騷《Music Bank》，2017年又曾來港出席《MAMA音樂頒獎禮》，她記得最後一次在香港演出時唱了《Don't Touch Me》，故特別選這首歌做開場曲。今次是她首次在個唱跟港迷見面，她表示：「第一次可以直接跟大家互動，我覺得好期待和幸福。」

她除了演繹《鬼怪》的主題曲《如初雪般走向你》及出道歌《Heaven》之外，又特別加插點歌環節，即席清唱澳洲女歌手Sia的名曲《Chandelier》，以及《Breaking Down》和《No No No》等歌曲，滿足粉絲要求。

她在Encore環節唱出《Atmosphere》，之後自爆在騷上兩度眼濕濕，因為知道香港粉絲等了她11年，令她十分心痛：「希望今後有更多機會跟大家見面，我答應大家，你們也要幫我宣傳，說今晚的演唱會很精彩，讓更多人來捧場！」