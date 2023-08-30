擔正《黃金神威》真人版　山崎賢人遭劣評

日本漫畫家野田智所創作的人氣動漫《黃金神威》，自去年4月宣布開拍真人版電影後，引來網民熱議。電影已落實明年1月在當地上映，今日(30日)率先公開演員名單及首條預告。

演過無數漫改作品的男星山崎賢人，飾演有「不死身的杉元」稱號的男主角杉元佐一，曾參演木村拓哉拳擊校園劇《邁向未來的倒數10秒》的22歲青春女星山田杏奈則飾演愛奴少女阿席莉帕。剛做爸爸的真榮田鄉敦則飾人氣角色尾形百之助，其餘參演員包括矢本悠馬、工藤阿須加及大谷亮平等，並由《HiGH&LOW THE WORST》系列電影導演久保茂昭執導。

但一眾角色造型曝光後，卻惹來網民一面倒劣評。山崎被批評欠缺原著的粗獷氣質，而山田杏奈扮演原作只有13歲的女主角亦被指年紀過大。原作漫畫以肌肉猛男角色及肌情四射的畫面見稱，但真人版男角明顯整體肌肉量不夠。只有男星玉木宏飾演反派「鶴見中尉」，獲得網民激賞「神還原」。

《黃金神威》講述日本明治後期流行「淘金熱」的北海道，曾在日俄戰爭中殺敵無數的男主角「不死身的杉元」杉元佐一，夢想得到大量的黃金，於是與愛奴族少女阿席莉帕合作，尋找在兇惡死刑犯人的人皮紋身上，隠藏著愛奴族寶藏，與鶴見中尉為首的「第七師團」以及土方歲三領軍的新選組餘黨，展開黃金爭奪戰。