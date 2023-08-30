【簡潔生活學】前度的照片

上次我們提過除了物品，壞情緒也要定期「清理」，那麼感情呢？無論朋友或是情人，已變質的感情當然也要斷捨離，是為了身心靈健康，繼續向前行。

說起感情事，有一對夫婦F（丈夫）和D（太太），他們的相處方式很「另類」，應該說她們像朋友多過愛侶，為甚麼這樣說呢？因為一般Couple，也會有點點佔有欲或醋意，但他們卻沒有。

記得7、8年前，他們搬新居後，邀請一班朋友相聚，其中有位S，是他們倆的中學同學，說起某些往事，在爭論一些地點人物，嚷着「有相有真相」，便催促D拿相片作證。

由於D不太清楚是放在哪本相簿，惟有將一大堆相拿出來，而F就躲在廚房做大廚，對～F很喜歡入廚，太太反而只做座上客。

我們翻着相簿，S突然瞪大雙眼，她細細聲問D：「為甚麼你老公跟前度的相片還放在這裏？」D淡然回應：「那些是他們去旅行的照片，當初我也感覺有點奇怪，不過，又不是甚麼親密照，我還可以接受。」

S充滿疑惑的眼神，不敢相信有如此大方的太太。後來，D細細聲跟我們說：「其實我也有跟前度的合照留着，比起老公哪些還多呢！」S眼睛再瞪大問：「你們好奇怪，為甚麼還留前度的照片呢？是你還眷戀？還是F也放不低呢？」

D哈哈笑了兩聲：「沒有眷戀也不是放不低，而是『感恩』，因為我們沒遇到『前度』，也不會成就今天的自己。我跟F由拍拖到成為夫妻差不多廿年，我們希望用『坦承和信任』去維繫關係，我倆很多事情有共識，例如前度送的禮物，搬家時全部掉了，但一些較珍貴的照片，都是人生或回憶的一部分，例如跟家人或一班朋友拍的，都會留下。」

F和D這對是不是世間罕有？我不知道，但若然套用在「整理收納」的理論上，如果哪些物品不會成為自己的羈絆，影響生活空間或情緒，同時能尊重一起生活的人，也未嘗不可。

Profile：Kitty Wong

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