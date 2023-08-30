巨鳥降林　體驗「飛」凡生活

倘若有一天你在網上地圖目睹一隻巨獸張開翅膀，於叢林上低飛，別以為自己回到了侏羅紀時代，皆因未來世界也有可能出現這個壯觀的畫面！說的是建築設計師Thilina Liyanage的最新概念建築，以雀鳥為設計靈感，讓人們有機會過上遠離俗世的生活，享有「飛」一般的視野和體驗。

Flying Birdie Lake Front Villa

看到雀鳥在天空展翅飛翔，身為旁觀者也能感受到那份自由自在，何況可以進入其體內，快感定必更為強烈。Thilina Liyanage設計的一系列貌似雀鳥的概念建築，正好讓人們進駐鳥兒的軀體，特別是新作「Flying Birdie Lake Front Villa」，以飛翔中的巨鳥為造型，加上構思於湖畔建造，置身其中，可俯視群景，真是未入住已感到萬分雀躍！

從高處望去，「Flying Birdie Lake Front Villa」的羽翼由兩種顏色的組件砌成，呈鱗片狀的表面極具層次感。巨鳥尾部為別墅的出入口，穿過門廳，即可看到兩間臥室，內有吊床、用餐枱椅、開放式廚房和衞生間，設備齊全。巨鳥的頭部連接休閒區及泳池，令住客可以更加寫意地享受度假生活。

Eagle Villa

集彎嘴、鈎爪於一身的鷹，是公認的猛禽，而名為「Eagle Villa」的別墅，正是以鷹為造型，屹立於池畔，威風凜凜，儼如大自然的守護者。滿布條子紋理的翅膀，成為建築物的牆壁，別具特色；翅膀末端加設燈具，既有裝飾作用，亦可為樓梯照明。室內分為兩層，上層為臥室，下層為起居區和衞浴區，布置以柔和舒適為主，跟硬朗的建築物造型相映成趣。