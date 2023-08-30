莊子璇被爆老竇係社團主席　語出驚人：乜嘢黑幫太誇張！

港姐賽果塵埃落定，是非卻愈爆愈多，繼亞軍王怡然被爆父母內地教育王國走數千萬，移民來港避債後，今日（30日）輪到冠軍莊子璇被爆父親是福建社團主席，她亦在社團擔任監事一職，疑似背景雄厚。

今日冠軍莊子璇、季軍王敏慈和友誼小姐姜依宁現身尖沙咀領獎，獨欠亞軍王怡然，大會表示王怡然今日身體抱恙缺席。三位港姐今日淡妝現身，莊子璇現出黑眼圈，稍微跌Watt，她自認百厭，昨晚與屋企人出街食飯慶祝，今晚會再約朋友食飯，為保靚樣會早點返歸休息。提到被爆有福建社團背景，她指新聞太誇張，自己也不清楚擔任「監事」一職，她說：「大家諗多咗，屋企人幫我整，我都係呢幾日先知，爸爸話其實冇乜特別，寫得誇張咗，但要逐個解釋就太麻煩。」

她表示自己有返福建家鄉一兩次探親，她並語出驚人：「乜嘢福建黑幫，太誇張，都只是親戚聚會。（屋企好有勢力？）都係條村啲親戚，我自己唔係好了解。（背景勁成內定冠軍？）冇背景，有背景都冇用，背景強勁都內定唔到，選美評審好權威、係太平紳士，點會在乎錢？」問到會回鄉擺幾圍慶祝，表示不清楚，也沒有時間，對爸爸可有讚她光宗耀祖？她笑說：「類似啦，有讚我好叻。」

提到王怡然缺席活動，疑受父母新聞連累致壓力爆煲，莊子璇表示有短訊問候，知道對方不舒服，但沒有過問別人的事，希望王怡然會盡快康復。

季軍王敏慈可會請王怡然食飯令她心情好？敏慈希望對方盡快康復一齊食飯，不擔心對方會繼續缺席。姜依宁現場代亞軍領獎，她表示王怡然有叫她代領，笑言自己是友誼小姐，樂意至極，問王怡然會缺席幾次？姜依宁稱：「唔清楚，但佢話會請我食飯。」

對於港姐接二連三爆負面新聞，莊子璇稱因選美盛會有內地直播，增加了內地曝光率。早前她笑稱等食花生，但否認自己的新聞是「花生」，「唔係花生，都唔係好大件事啫！（陳怡名寫千字長文爆料？）寫得好好，見到自己個名好感動。（覺得佢好有怨氣？）有咩？唔覺。」問身為季軍的王敏慈可擔心接力有黑材料被爆？她說：「我冇睇，好忙，昨日先回覆朋友短訊，我覺得要做好自己，網上好多傳聞唔知真定假。」