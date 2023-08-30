本日日本：酒吧進駐東京便利店　隨時飲番杯

日本連鎖便利店FamilyMart又有創意新聯乘，與連鎖酒吧品牌「酒的美術館」合作，於涉谷明治通FamilyMart門市剛開設了東京首間「便利商店酒吧」，讓大家去便利店購物的同時，也能以親民價格品嘗好酒。「酒的美術館」之所以會受到日本年輕人與上班一族歡迎，最大賣點是不收開桌費，最平只需500日圓就能飲用到酒類。FamilyMart涉谷明治通門市是位於涉谷車站新南口旁，門市內一角將變身成優雅的酒吧空間，發售種類繁多的威士忌、白蘭地等，還可以品嘗到市面上難以入手的日本威士忌、蘇格蘭威士忌等，只售500日圓（約HK$27）起！而且消費者可以直接將在便利店購買的零食或下酒菜帶入酒吧內，搭配各款酒享用，創造全新的酒吧體驗。另外今次亦會特別推出「FamilyMart炸雞專屬Highball」，用來配襯FamilyMart的人氣炸雞。即日至8月31日期間，凡購買「FamilyMart炸雞」，即可用優惠價300日圓（約HK$16）享用到「FamilyMart炸雞專屬Highball」，數量有限，售完即止！