前無綫主播C奶賣大包！代言騷美腿送埋事業線

無綫新聞部一向人材輩出，女主播們美貌學識兼備。早前有激凸身材的梁凱寧，現在亦有比不少明星還美的林婷婷。每個都極多粉絲人氣爆燈，廣告商自有盤算，她們人氣極強，當然會找她們當代言人。今年33歲的李穎琳，曾為TVB財經主播。她既專業又擁有美貌，令到看財經新聞也變成賞心樂事。

她3年前離巢無綫，之後於香港大學碩士畢業，現除任職基金公司之外，更當上KOL自接代言。別以為當過主播，性格必定古肅。李穎琳性格絕非如此，最近她為腳貼代言。除晒出一對修長白滑美腿外，更賣大包加送事業線，令一眾網民不知看哪兒才好。又有實力又「識做」，當然代言廣告接踵而來。她早前曾借推銷耳機之名，卻行倒奶之實，十分「古惑」。

但她最大膽的一次，就是早前替主題樂園宣傳，大玩濕身泡泡誘惑，穿上超低胸裝盡展C Cup索爆身材。看看她如此中門大開，可謂極盡誘惑。

其實晒身材非如想像中容易，李穎琳的師姐方健儀曾拍攝同一款腳貼廣告，就被觀眾質疑用上「假腳」。

雖然她事後發帖澄清，是真的用上自己雙腳拍攝。事實是怎樣也不重要。我們只想眼睛吃冰淇淋，希望有更多主播如李穎琳般，多派點福利給我們。