黃妍開展覽殺入東京　闖音樂節向Yoasobi取經

歌手黃妍（Cath）為宣傳新專輯《4891》，繼早前在香港舉辦了兩場相關展覽，9月將移師到東京清澄白河區舉行，Cath興奮道：「清澄白河區屬於一個小區，有好多新穎嘅文青嘢，氣氛好又好Hea，有文藝氣息但未至於文學感好重，整體感覺同我哋個展覽都幾襯，所以揀咗呢個地方。」

她更有日本限定展出內容，她說：「日本站最大分別係我哋搵咗日本插畫師，將我哋《4891》有出現過嘅一啲畫面畫成圖畫喺展覽展出，我自己都好期待睇到日本插畫師筆下嘅《4891》世界。」展覽期間，Cath會飛抵當地，在展覽場地獻唱，同時亦會化身小導遊，帶大家一起到訪《哀傷的作者》、《反烏托邦三部曲》MV不同的拍攝場景，實行多方位向日本人展示她這次為製作《4891》專輯所花的心思。

Cath今年與日本特別有緣，除了在當地拍攝MV及舉行展覽外，早前她亦飛抵大阪遊玩，日本受熱浪侵襲，酷熱天氣持續，Cath也難以抵擋高溫說：「今次去大阪難得冇做嘢，所以四圍玩樂。好開心同Friend仲有同事一齊睇Summer Sonic，今次第一次去，揀咗去大阪站，但係超級極度爆熱！係冇想像過日本嘅夏天熱到咁，嗰幾日仲要好天，體感溫度去到40幾度，雖然每隔幾分鐘狂補防曬，但大家都係黑晒，同埋全部人都熱到出鹽。」雖然天氣熱到會溶，但Cath一樣玩得更盡興，她說：「出發前最大煩惱係Blur同Yoasobi嘅演出時間係完全重疊，我哋睇咗Milet、Yoasobi，睇完Yoasobi直接撲去Blur嘅會場，最後睇到最後一首歌，所以係非常圓滿。」

看到心儀歌手樂隊演出外，Cath在音樂節中也有看了其他日本音樂人的演出，她驚嘆道：「當地演出者嘅演出係好投入同埋好有感染力，令到台下全部觀眾都好投入，我哋聽唔明日文，但都畀足晒反應，跟住身邊人一齊做啲好有趣嘅應援，喺香港，啲人可能覺得你好黐線，但我哋喺度做時完全冇違和感，反而唔做就係最黐線嗰個。大家都玩到好癲好投入，好開心！」