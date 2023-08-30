嘟嘟勸極唔聽　193唔怕Hater狙擊欲避走英國：我舒服咗先

ERROR成員郭嘉駿（193）向來出名直言直語，昨日（29日）他接受鄭裕玲（嘟姐）電台訪問分享自己對於Hater的感受，他表示自己是不反擊不暢快的人，在心底的說話寧願說出來，他指：「當然好多人覺得寫呢篇嘢為咗做衰你，因為有點擊率，有日如果真係去到好衰，咪退休唔做，然後移民。」只入行5年的他有這個念頭使嘟姐感到驚訝，他表示：「起碼我舒服咗先，我唔想好似好假咁，不過我都唔係經常反擊，反而好多時壓制住自己，偶爾控制唔到，就算啦講啦！多數過一日就唔舒服，不過都有24個鐘畀你釋懷嘅。開心咗先！」 嘟姐亦問他若果退出娛樂圈移民不覺得可惜不捨得，他指自己很喜歡在英國生活，雖然會感到可惜，但人生每個階段也有不同的過程，ERROR亦不會一輩子搞笑，若自己有日真的爆出重大的言論，會移民去英國開中餐館。

在訪問中嘟姐問他面對Hater的攻擊粉絲有沒有勸他？他表示粉絲也有勸自己但並無效用，這時有粉絲有趣地留言求嘟姐勸他，嘟姐指：「明知會係衰，忍一忍唔講，退一步海闊天空嘛！」他則表示自己有盡力忍，但很多時候不能夠控制，他亦有反思自己的言論不要鹵莽衝動，嘟姐亦指自己喜歡193不會揚長避短，從不隱藏自己的缺點，在他們談到193的咖啡店時，她更直言她的朋友試過認為不太好吃，引起大笑。