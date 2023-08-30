林盛斌細仔深得真傳轉數快　爸爸媽媽各有各好

無綫實驗性真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》由黎諾懿與陳敏之化身「爸知弊幼稚園」校長及副校長，向「食腦爸爸」林盛斌、「喊包爸爸」林子善、「暖男爸爸」陳展鵬，及「無為爸爸」Alex下戰書，四位爸爸將在「無劇本」、「無預警」及「無得傾」的情況下「突發性」獨力湊小朋友，製作組針對爸爸弱點度身訂造任務，暗地為爸爸們進行大改造。

明晚（31日）登場的首集嘉賓林盛斌（阿Bob）、太太黃乙頤（Pearl）及細仔Jaye，林太認為阿Bob最需要改善的地方是脾氣，她說：「佢覺得仔要有承擔啲，所以對個仔特別惡，連個仔本書擺得唔啱位，佢都可能會好忟憎。」令阿Bob頭痕的是要教曉Jaye「3的乘數表」，阿Bob一接戰書即忍不住拋出：「今次死火，有排搞！」阿仔一聽到乘數表即瘋狂逃亡，阿Bob用盡各種方法制服兼勸服仔仔，除了箍到實防止進一步逃亡，又不斷在仔仔耳邊發功令仔仔記熟算式，完全是體力及腦力大考驗。

阿Bob兒子Jaye其實盡得爸爸真傳，拍攝時全程表情多多，轉數及求生意欲更是超乎想像，話說兩位校長突然拋出千古難題：「你鍾意爸爸多啲定媽媽多啲？」，Jaye聽完先秒速投向媽媽懷抱，但當見到爸爸勁失落後，即扮迷茫企圖蒙混過去：「你畀我多啲時間睇電視，媽咪又成日都攬我，我揀唔到呀！」