譚旻萱同台灣男神有咀戲？陳昊森：得少少

「文青女神」譚旻萱（Mandy）、台灣男演員陳昊森、藝人梁仲恆、戴祖儀等和導演葉念琛今日（30日）出席電影《不是你不愛你》開鏡拜神儀式。Mandy透露電影中與陳昊森及梁仲恆發展一段兩男爭一女的三角關係，談到可會有親熱戲？她笑言要先賣關子，身旁陳昊森即表示：「得少少！」他感謝拍檔Mandy和梁仲恆很照顧他，Mandy則指自己是對方的翻譯員，亦有教他廣東話，梁仲恆就爆有教他説髒話，陳昊森聞言即以廣東話裝傻説：「我唔知道髒話係咩，你好，我係陳昊森！」

問Mandy對台灣男生與香港男生給她的感覺？她説：「香港男仔直接啲、貼地同溫柔，但台灣男仔更溫柔。」陳昊森則覺得香港女生較台灣女生直接。梁仲恆則望着Mandy說：「我唔識台灣女仔，所以你最好，唔使揀。」

葉念琛大讚Mandy為人爽直不造作，故揀選她演「阿寶」：「覺得佢有時下後生女嘅個性特質，所以一見即合。」他透露Mandy算是最年輕的一個「阿寶」，當年鄧麗欣首次演此角色時同樣是22歲，因此很有那種感覺。問到3位主角於戲中的親熱戲程度？他笑謂：「我哋拍嘅係浪漫愛情片，唔係愛情動作片，最緊要畫面好睇同舒服。」

另談到他日前擔任今屆港姐最上鏡小姐評判，他坦言亞軍王怡然是他們幾位評判一致選出的，大會也很公平和嚴密，故對賽果沒有異議，至於冠軍莊子璇也是實至名歸，他說：「雖然我唔係評佢嗰Part，但喺台下佢當晚真係好Sharp，答問同狀態都好好，選美係睇臨場表現，我當時都估佢應該係冠軍！」