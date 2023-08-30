王祖藍神隱因為WFH　是否出任首席創意官叫留意官網

藝人王祖藍約大半年未有在港公開露面，今晚他與蔡思貝、游嘉欣及曹永廉等，錄影節目《獎門人中秋感謝祭》。談到這段時間的去向，他打趣：「Work from home，我依家都仲係咁㗎，加上內地工作多成日四圍走。（傳你嘅資料喺TVB藝員網下咗架。）我冇做藝人好耐啦，2年前已經退居幕後。」問到是否仍出任首席創意官之職時，他大耍太極：「上TVB官網睇啦，唔知呢！」

談到本屆港姐決賽司儀表現被形容為「災難級」，祖藍謂：「當日我有工作，後來先留意番啲新聞，4大小生點會（災難級），齋睇顏值都已經贏咗啦！佢哋的確唔容易，大家都要體諒。」他又透露去年是「福祿壽」成軍15周年，演唱會因疫情押後到下月啟動，首站演出在東莞，然後會去馬來西亞及北美等地。

另外，擔任「獎老」的麥美恩為港姐決賽任嘉賓司儀期間，胸口突然出現大遍紅印，事後不停收到各方面的短訊慰問，她直言依然在回覆中！且笑說：「睇到網上嘅點擊同評論，知道我嘅心口同冠亞季軍一樣咁火熱，哈哈！我比較怕熱，但當晚錄影廠冷氣為配合配合舞台效果，而設定得好弱，所以我先會有咁嘅情況，都唔係第一次㗎嘞。」她又指今晚獎門人缺席，其主持位置由錢嘉樂暫代，他亦預先祝大家good show。