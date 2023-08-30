黑嵜菜菜子　上圍升Cup大解放

黑嵜菜菜子樣貌精靈又甜美，真係人見人愛！（互聯網）

師傅教落寧買當頭起，欣賞寫真偶像都係一樣，咁點樣知道邊個寫真妹最當紅呢？咁就梗係留意一下日本雜誌嘅封面，好似黑嵜菜菜子呢位青春玉女咁成日做封面女郎，唔使問都知道佢狀態大勇，吸引力爆燈喇！

甜美可愛

雖然波大臀圓的確可以令大家睇得如癡如醉，但係日本寫真界當中有好多女優唔使靠「大」，亦都可以吸引到觀眾嘅眼球，好似釋由美子、山崎真實咁身材勻稱一樣可以散發出超強魅力，而黑嵜菜菜子嘅身材亦都係屬於呢個類型。

今年20歲嘅佢樣貌俏麗又精靈可愛，而且氣質清新甜美，兼帶有一股健康陽光感覺，認真令人精神一振，更被形容為「可愛王道偶像」添！仲有佢肌膚鮮嫩有光澤，而且肉地仲相當富彈性，實在令人愛不釋手。不過，有唔少寫真迷都表示，菜菜子初出道嘅時候上圍唔起眼，但係近期喺水着寫真作品當中就顯得相當飽滿，令胴體更加吸睛，唔知阿妹遲啲會唔會再升Cup呢？

街頭宣傳

早喺佢12歲嘅時候，已經好有膽識參加「第6屆Sho-Comi公主選拔賽」，並成功躋身7強之列，之後被藝能事務所睇中，簽佢做旗下藝人展開演藝生涯，到2020年佢加入美少女組合Peel the Apple至今。為咗宣傳女團嘅各種演出，菜菜子同其他成員都相當努力，更加多次親自走到街頭派傳單，認真夠晒勤力同親民！

之後為咗有更多發展，菜菜子亦開始拍水着寫真，為咗令自己拍出嚟嘅照片更吸引，阿妹除咗喺美容上花工夫，亦積極咁鍛煉跆拳道操弗自己，唔怪得身材愈來愈帶健美感啦！

黑嵜菜菜子經常喺社交網上分享好多有關生活點滴以及工作情況嘅貼文畀大家睇，想了解佢多啲，就要多啲Click入去睇喇。

Profile

年齡：20歲

身高：5呎3吋

三圍：33D-23-33