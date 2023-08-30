林宥嘉開騷高調示愛　粉絲起哄脫衣服

一連2場林宥嘉（Yoga)《idol 2023 世界巡迴演唱會》澳門演唱會，門票一早就被秒殺，逾萬座位全場爆滿。他攜同老婆仔女及媽媽一齊到場支持，連續2晚都向老婆示愛，又向媽媽大叫 :「我愛你！」場面甜蜜溫馨。

演繹完《巨人的肩膀》後，他向歌迷分享：「這首歌前面的聲音是我第一次陪我老婆進入產房，生第一個小朋友時候錄的聲音，我非常開心，也是個很難得的機會。這次演唱會，我的太太跟我兩個小孩有來看，我的媽媽們也都有來看，這是我的女兒第一次看爸爸的演唱會。」他提到當孩子剛生出來的時候，醫院裏的護士會數他們的手指頭，並且測他們的聽力是否正常，讓當時第一次當爸爸的他，學到原來很多看似平凡的東西，不是每個人都能擁有，要好好感謝。

到第2晚尾場，他唱到《說謊》一曲時，向老婆示愛說：「這句歌詞，祝妳做個幸福的新娘。老婆，希望妳不是只是那天幸福的新娘，我希望我們可以相愛到永遠。」同時，亦有來到現場的媽媽也有接收到宥嘉的告白「媽我愛你！」宥嘉又跟觀眾說：「在生活當中曾經面對很大壓力，我生了很嚴重的病，是腸胃的病，我現在已經好了，所以才可以看到我《我不是神，我只是平凡卻直拗愛着你的人》。（MV)裏面我可以這樣子不穿衣服。」歌迷隨即起哄高呼要他脫衣服，場面非常瘋狂。