蔡思貝歐遊離奇「入獄」　突然淪為階下囚

「視后」蔡思貝主持的無綫旅遊節目《貝遊歐洲》現正熱播，思貝去到位於英格蘭西北部的利物浦遊玩，大歎當地必吃名物-利物浦燉菜Scouse，由於Scouse賣相似足baby food，她笑說：「我好鍾意食baby food，baby food係我細個時嘅獎勵，我要做得叻做得乖，媽咪先會獎勵我！」之後思貝去到一間以監獄為主題的酒吧，還換上橙色監獄衫化身囚犯，與扮演獄長、獄卒的酒吧職員瘋狂鬥戲，過足戲癮，她說：「所有嘢都好即興，一人一句，成件事係冇排過、冇劇本，感覺好正！」

思貝去到利物浦，自然要尋找英國傳奇搖滾樂團披頭四（The Beatles）的足迹，她帶大家去到披頭四的發迹地The Cavern Club，披頭四曾在該處表演超過300場騷，據悉成員Paul McCartney現在閒時亦會回到這裏表演。此外，思貝還到訪了一間神秘酒吧，更幸運地擲到孖四骰仔獲贈兩杯免費飲品，相當Lucky。

最後一站，思貝去到皇家阿爾伯特碼頭閒逛，在店舖見到獨角獸明信片更想起好友湯洛雯，她說：「湯洛雯好鍾意獨角獸，佢以前去旅行都會寫post卡畀我。記得有一年，我生日佢送咗乾嘅玫瑰畀我，之後仲寫咗張卡畀我，佢話希望我哋友誼好似乾玫瑰咁，永遠可以保持得到。」非常有愛。