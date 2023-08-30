何廣沛有提名已經開心　希望未來五年成家立室

入行10年的何廣沛在無綫劇集《破毒強人》中遇上高難度的啞男角色大挑戰，拍攝前半年開始學習手語，開工時更要兼顧演繹與手語演出。加上期間同時要拍攝3部劇，整個月都沒有好好睡覺，付出相當大努力，他說：「演繹聾啞人士好似張智霖、胡定欣、陳法拉大家都好深印象，演出要落好多工夫，除咗要學手語新技能，拍攝時亦要腦手合一，有時腦諗緊對白，對手會都jam咗，所以拍攝好多NG，破晒自己紀錄，拍攝時好大錯折。」

廣沛指入行以來NG最深印象是拍攝《律政強人》，一段不算太長的對白NG了40、50次，要NG到導演先放消夜讓他唞唞再拍，自言是人生一大污點。但亦感謝前輩方中信一句埋怨也沒有，多年後播出《親親我好媽》時，更收到對方短訊讚賞，感到鼓舞。他說：「今次《破》好多前輩，好似麥長青都有發短訊讚我，包包係見證我最唔識做戲《樓奴》時，零的階段，當時講晒對白已經好開心，但係就冇理過點做好場戲，收到前輩鼓勵真係好窩心。」外間睇好他憑角色在年尾頒獎禮攞獎，他則說：「唔諗呢啲，任何演員接到呢個角色，都會付出百二分努力，到時有提名已經好開心。」

回顧過去10年，他原來合作過的女演員比男演員多，好似陳曉華、江嘉敏、朱晨麗等。他表示也渴望與張振朗、周家洛、朱敏瀚等在劇集裏碰頭。對於拍攝時傳緋聞，他指私下大家都是很好的朋友，但只是好同事。被問到與朱晨麗的緋聞早前終於告一段落，現年35歲的他可有着落，為將來成家立室作打算。他就表示近一年有開始想成家立室，因爲之前工作佔用了大部分的時間，自己現在也到了35歲的年紀，雖然有想過，但未想好如何去實行，要跨出這一步並非容易。過往10年放太多時間在拍戲上，令到自己同同年齡的朋友有差距，一些朋友都已經有小朋友。家人也十分開明，沒有催婚，但都希望未來五年可以成家立室有小朋友。