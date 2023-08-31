【是日通勝】

農曆七月十六

癸卯年 庚申月 辛酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：合醬、造酒

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：7、15、29

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

金牛座：交友要帶眼識人，以免感情騙子有機可乘。

雙子座：生活惡習再不改正，感情關係易陷入僵局。

巨蟹座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

獅子座：愛情運極好，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

處女座：運勢旺，但謀事忌心存僥倖，要付出努力。

天秤座：令人艷羨的機會接踵而至，單身者勿錯過。

天蠍座：不要做出自私行為，否則財神會離你而去。

人馬座：勿只顧享樂，有閒錢應拿來幫有需要的人。

山羊座：運勢起落很平常，凡事應該向好的方面想。

水瓶座：沒必要的比較可免則免，平凡是一種福氣。

雙魚座：財運有點糟糕，勿因一時貪念而行差踏錯。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）蛇 財運旺

（跌）兔 易出錯

鼠：單身者加把勁，易跟意中人修成正果。

牛：鬥志昂揚，做事得心應手，贏盡掌聲。

虎：喜憂參半，中午運勢下降，易惹是非。

兔：是日沖煞，運勢極差，謀事疏忽大意。

龍：吉星高照，單身者有望結識心儀異性。

蛇：財運旺，切記機會不等人，好好把握。

馬：有伴侶者易起衝突，包容與忍讓可化解。

羊：易招小人嫉妒，建議處理好人際關係。

猴：面對誘惑要保持冷靜，以免癡心錯付。

雞：做事粗心大意，很容易丟失貴重物品。

狗：運勢欠佳，心神不定，生活諸多阻滯。

豬：社交運不錯，可從聚會中聽到好消息。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

五行生剋與因果關係

玄學中的五行生剋和因果關係是中國古代哲學中一個重要的概念，兩者描述了事物之間的相互作用，以及一種力量對其他事物造成的影響。

生剋是指事物之間相互制約的關係。例如，五行中的木能生火，這是因為木的性質能夠提供火的養分和空氣。同樣地，火能生土，土能生金，金能生水，水能生木，這種「生」的關係是一種相互依存的循環。與此同時，五行之間也存在相互剋制的關係，舉例：火剋金，因為火能將金熔化；木剋土，因為木可以在土中生長並吸收養分。這些相互剋制的力量保持着平衡，以維持整個世界萬物的穩定性。

因果關係指事物出現的前因後果是有聯繫。根據中國古代思想，一切事物都有其原因和結果，這種因果關係被認為是宇宙運行的基礎。一個行動或決定的結果取決於它所引發的因素。好的因素帶來好的結果，不好的因素則可能導致不好的結果。

一件事物的生成與其他事物的因素有關，它的結果也會影響其他事物。例如，如果火受到控制，它可以為人類提供光明和熱量，但如果火失去控制，就會帶來災難和破壞。

總言之，生剋和因果關係是一個解釋事物相互作用的概念，了解這些關係有助我們更好地理解命運的真諦，更正面樂觀地於世上生活。