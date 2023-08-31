港姐面試樣翻Loop　王敏慈「大戲妝」躍升變仙女

今屆港姐日前完美落幕，一眾佳麗短短兩個幾月，由籍籍無名嘅素人，搖身一變成為香港小姐，有冇人記得佢哋第一日面試見人時係咩樣？原來有人一嚟已經好有冠軍相，有人則成功「醜小鴨」逆襲成為黑天鵝！

港姐冠軍莊子璇由第一次見人時，已經係頂頭大熱，當日佢以清純靚樣，獲封「港版有村架純」、「嫩版蔡依林」等稱號，如今當選後妝容成熟得多，但整體變化不大。至於亞軍王怡然，一開始同樣係焦點所在，靚樣同樣冇太大變化，不過見佢當初「篋神」上身，驚青拖篋見人，依家就淡定穩陣得多。

而有唔少佳麗本身底子唔錯，但面試時化錯妝、着錯衫，參選後成功「還原靚靚」，當中代表就有季軍王敏慈！雖然佢初初已經以「翻版范冰冰」稱號跑出，但嗰陣佢明顯超厚粉，驚現「粉樣」，加上粗眉白面，十足「大戲妝」，如今散發仙氣、淡雅脫俗，蛻變成「仙氣女神」！至於五強嘅郭珮文，首次見人時頂着一頭金髮，被封「金髮思貝」，但就因為上衣包到冚，冚實有料身材，及後不但「變髮」，更逐漸解放豐滿上圍，成為今屆數一數二嘅波霸港姐。

此外，仲有唔少「愈選愈靚」系列，梁晶晶當初以藍白色連身裙示人，十足青花瓷咁款，加埋戴上頭箍，造型古色古香，甚有「村姑」味道，而經過大改造後，成個人都Sharp醒晒，望落仲後生唔少。而賽後表明不滿賽果要爆料嘅胡睿涵，起初唔太起眼，平凡得嚟，仲要披頭散髮，好似未瞓醒，但原來禾桿冚珍珠，身材係眾佳麗之冠，仲有料過郭珮文，令人跌晒眼鏡。