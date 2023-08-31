天陰陰不用愁　必學室內晾衫5大催乾技巧

最近天氣陰晴不定，更不時下起陣雨，洗完的衣物都不敢晾出去無蓋的地方，但晾在室內又怕好難乾？不如同小記一齊學下網上流傳的衣物快乾技巧啦。

技巧一：雙重脫水

既然天公不造美，不如靠機器，洗衣機一般都設有脫水的功能，在衣物清洗完成後，不妨再進行多一次脫水，在進行之前可放進一條乾毛巾，以作吸濕之用。

技巧二：保持空氣流通

在室內晾衣物，不一定要晾在靠窗的位置，反而可以放在空氣流通的中央位置，並盡量掛在高處，通過開窗、風扇等令室內的空氣保持流通，避免聚集濕氣。

技巧三：報紙墊底吸濕

報紙有良好的吸濕功能，在晾衣處底下鋪幾張報紙，可以吸收空氣中的水分，降低濕度，加快乾的速度。

技巧四：增加接觸面積

即使是平日晾衣物，口袋、摺起處等更難接觸空氣的位置都更加難乾，因此把衣物晾在室內時要盡量把其張開，把衣物隔開擺放，亦可透過屈曲衣架，令衣服的前後兩邊留有更多空間，讓空氣進入。

技巧五：拱形晾衣排法

據說在晾衣物的時候，採用「長短長」的拱形衣物排列，相比於其他的排法會乾得更快，原理是當空氣流過時，中間的空間會令其產生上升氣流，把水分帶走。