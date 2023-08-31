雲浩影眾目睽睽下着唔落歌衫　拋開偶包獻醜

做藝人有偶包在身，經常要顧形象扮得靚靚先敢見人，化妝、Set頭、襯衫，少噉樣都唔得了，尤其拍嘢出騷時間緊迫，所以化妝師、髮型師同造型師真係缺一不可。歌手雲浩影（Cloud）就喺社交網晒相，佢留言：「眾目睽睽下着唔落件衫我唔肥㗎，真㗎！可能肥啲啲咁，有時着衫都要搵方法！」

原來係Cloud之前拍MV時同事幫佢影嘅相，因為實在太趕，連入房換衫嘅時間都希望慳番，所以就諗住即場換，但又要顧住個頭同個妝，搞到論論盡盡，着極都着唔到，最後要4個人幫手先搞得掂，Cloud繼續留言：「以下係大家內心想法（如有雷同一定唔係巧合）導演：overrun緊呀，希望可以快啲換好衫、經理人：點解阿女唔返房先着呢？造型師：死啦，上個星期先試完，咁快肥到着唔到，唔好逼爆我件衫呀、化妝師：唉，陣間hi花我個妝又要再補呀，啲睫毛飛起晒啦、髮型師：唔緊要，啲毛毛我陣間執得番，阿女小心啲。」

Cloud嘅化妝師就留言：「你愈嚟愈了解我，所以你抵鬧的。」至於髮型師就好認同咁話：「好似係。」亦有粉絲留言：「想知埋件衫本身有冇自身諗法」、「似扎喺度畀人打咁」、「件衫唔尷尬的話，尷尬嘅就係你」，認真搞笑！