Jeremy處男騷拖Serrini　爆喊鞠躬兩度Encore

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）昨晚（30日）在會展舉行首個個人騷，是繼姜濤、Anson Lo、Jer和Edan之後，第5個成員舉行處男騷，而Jeremy亦是首個下弦跑出開個唱，人氣直逼上弦。MIRROR隊友AL、Edan、Jer、Stanley、ERROR的何啟華（Dee）、梁業（肥仔）、阮小儀、黃正宜和Stanley女友李炘頤等撐場。現場觀眾大叫「李駿傑Good Show」打氣。Jeremy一身妖魅王子打扮由Dancers抬着出場，連唱《Prologue》、《Fever》、和《Señorita》、《You First》等多首歌，大跳勁舞。唱《半》時，與僅穿bra top的性感女Dancer跳辣身舞，全場起哄。

之後他走到屏幕後面，黑影看到他除衫動作，惹來尖叫聲不絕，之後換上流蘇黑皮褸出場，唱出《Tom Boy》、BLACK PINK的《How You Like That》及COLLAR的《OFF/ON》炒熱氣氛。嘉賓梁嘉茵（Serrini）出場合唱《網絡安全隱患》，一身pink lady打扮的Serrini，低胸性感認好搏，Jeremy禮貌地錫她手背回禮，Serrini獨唱一曲《樹木真美》後，Jeremy換了一身白馬王子Look再度出場，拖着Serrini稱呼她做公主，Serrini講笑：「我哋唔好再拖手喇！會畀人鬧。」Jeremy表示自己第一場個唱，也是最尾一場，第一個想邀請的嘉賓就是Serrini，他稱：「之前睇過你演出，你好有活力、好有才華又風趣，好想同獨特的人合作，所以第一個就諗起你。」她亦禮尚往來，讚Jeremy是溫柔處女座：「你好照顧人，講嘢細細聲，會望住人對眼講嘢，香港好少人咁，令我有被尊重感覺。」又戲言想知他性感尺度：「期待睇更多，想睇到呆眼，想大開眼界。」

他台上發表感言，表示由出道至今5年，第一次開Solo，十分難得：「第一次聽花姐講開騷，自己呆咗，以為佢傳畀Jer卻傳錯畀我，以為開玩笑。」他說媽媽獲悉後比他更開心，即時問攞飛，當機會來臨時他抱着懷疑，感覺自己何得何能，希望在今次個唱中找到答案。

唱《When we were young》前，Jeremy表示終於來到這個舞台，終於達成夢想，但不代表沒有遺憾，會將遺憾變成希望。之後大熒幕投影他寫給Unicorn (歌迷䁥稱）和自己的手寫信：「想感謝大家，亦同時很感激年輕的自己，跌跌碰碰那麽多，每段經歷都是引領我到這個舞台的楷梯。年輕的李駿傑，感謝你的勇氣，帶給這輩子難以忘懷的回憶。」他唱《Shake it off》時播出MIRROR 11子自拍Shake it off的短片，隔空為他伴舞。最後唱五月天的《星空》作結。

Jeremy 9月8日28歲生日，全場歌迷合唱生日歌提早同偶像慶祝。Jeremy兩度encore，最後唱《夢言》時痛哭流淚，鞠躬良久，回應歌迷唱生日歌時：「你哋係我今年最好嘅生日禮物。」現場落下的四葉草形紙碎，有Jeremy筆迹寫着「閃閃發光吧！」和「謝謝你」字樣，甚有心思。

受訪時Jeremy自評表現有80、90分，他稱個唱rundown好辛苦，前日綵排完後好攰，尤如被人打一身，他希望下次留力，儲多些歌再開騷。提到唱《半》時與女舞蹈員跳辣身舞，Jeremy爆是花姐主意，自己初初都覺得尷尬，順利完騷，笑言可吃燒肉慶祝。下月生日的他，尚未知工作安排，講笑希望不用開工，便可與家人吃飯慶祝。

有指MIRROR未能出席年尾樂壇頒獎禮，Jeremy表示相信12子都想出席，因為可令大家更加認識他們。另外，他與肥仔、柳應廷合資的日本餐廳早前結業爆出拖數追債事件？Jeremy稱已交由律師處理，當買個教訓，又笑指這個教訓很貴，Jeremy直言：「初時都以為媽咪實會鬧，但居然反過來安慰我。（嚇怕唔敢再做生意？）下次會再做好資料搜集。」