蔡思貝自嘲身材平庸　私心去法國奧運拍節目

藝人蔡思貝及游嘉欣昨晚（30日）錄影節目《獎門人中秋感謝祭》，並趁機宣傳新劇《你好，我的大夫》，想不到兩女相當玩得，玩遊戲時思貝挑戰用口接忌廉蛋撻，搞到「一身都係」慘變花面貓，而嘉欣用口接髮菜竟變「胸夾髮菜」，思貝見戕狀不禁謂：「心口生毛！」

思貝主持的《貝遊歐洲》近日已出街，對於網民談論她的一件頭泳裝，認為保守中見性感，她笑答：「其實我都鍾意留意身材好嘅女仔着泳裝，不過我自問身材平庸，多謝大家高抬貴手啦。」談到拍攝這個鏡頭時更要冷水照頭淋，她透露：「當時清晨加海風吹送，真係凍到口震震，講嘢都唔清楚，導演話會選擇播NG嘅畫面。」問到兩次旅遊節目觀眾反應都不錯，是否有意再下一城，思貝坦言：「覺得好鼓舞，再拍嘅話都諗緊嘅，私心明年法國舉行奧運會，可以推薦去拍《貝遊法國》啦。（法國盛行天體海灘喎。）鏡頭後我都可以喺酒店房體驗吓嘅。」至於節目中被智利粉絲認出，更被邀合照，她坦言：「真係諗都冇諗過，覺得自己啲10年嘅努力冇白費到，所以對住鏡頭都感動到喊。」

至於嘉欣以性感背心現身，她透露是首次上《獎門人》玩遊戲。談到拍攝《我》劇的難忘事，她表示其中一場濕身戲，在意想不到的情況下被水柱照頭淋，幸而未有冷病！目前不用開工拍劇的她，集中火力去練車，希望下月的駕照路試能一次過關，又笑言對自己的能力充滿信心。