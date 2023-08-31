相約朋友買風筒，她未到，我先在商場逛。進去一家店，原本坐着的店員站起來想招待，我馬上坦白地說：「你坐吧，我只是閒逛，不打算買東西的，你休息一下。」

這是我的習慣，不是要買就別浪費人家的精力。

但當店員問：「你是靈山嗎？」我們就聊起來，話題落在「你好有趣！」店員說。「怎麼說？」我問。

「很多人喜歡裝買東西。」

（我疑惑地側頭。）

「就是根本沒有想要買，但又問長問短又拿卡片，有些還約我們特定日子和時間，說要來試產品，最後沒出現。」

類似事件，我也試過很多次，老實說，起初是會失望的，還會懷疑是自己不夠好，不然，別人一定會選擇自己。後來，我的心涼了，不再感到失望了，取而代之，就是不回覆、不去看。

現在，當我走進商店，如見到店員態度冷淡，我都會想：他被耍了多少次？

跟店員聊了十五分鐘左右，朋友就到了，我們步出商店的時候，回頭看，店員的臉上掛着笑容，即使他沒有做到生意。所以，無論你是不好意思所以裝出購買決心，還是甚麼原因，記住：寧願讓人失望，也不要送出不會成事的希望。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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