【人有三急】旅行遇踎廁　蠱惑「照屁鏡」有乜用？

有時出門外國旅行，遇上一些「奇葩」廁所也很不解，例如早前有網友分享，他在台灣上公廁發現踎廁中，竟有片像錫紙的金屬片如「反光鏡」般正對屁股，它其實有甚麼作用？究竟外國廁所有那些古怪設計，你是聞所未聞？今集嘗試給大家略作解釋：

（一）方便通渠裝置

對於在台灣公廁，發現踎廁（蹲式馬桶）中有反光金屬片，網民都大膽猜測，它可能是「修補破口」或「減少穢物黏力」用，幸好最終有專業人士指正，這其實是方便清潔工，在塞渠時毋須使用通渠工具，便能直接打開金屬蓋清除異物，這設計原來在日本舊式踎廁中也很常見，只是日本的金屬蓋比較美觀，沒那麼像錫紙片。

（二）馬桶模擬水聲

日本公共洗手間，除了清潔度堪稱世界第一，其馬桶配備的「特別功能」也特別多，一般如大小沖水、暖熱廁板、水洗屁股等功能，相信大家也不陌生，唯獨「音姬」這功能大家最摸不着頭腦，假如按下它或經自動感應後，馬桶便會發出模擬的流水聲或雀鳥聲，難道是給你放鬆心情？其作用原來其實是為遮掩「如廁聲」以減少使用者的尷尬，日本設計果然是最貼心。

（三）美廁門縫奇闊

去過美國旅行的朋友，有否發現美國公廁，無論是廁格門上下的門縫，還是廁格門關上後的門罅，都是寬闊非常，廁格外的人幾乎不用蹲下，都能清楚看到如廁者雙腳，令不習慣的外國旅客倍感尷尬；事實是「門縫特闊」是經過刻意設計，事關美國公廁不時有欺凌、搶劫、性侵事故發生，也會有老人家昏倒失救，故此加闊門縫便能讓其他人及早發現，以減少人命財物損失，確保安全至上。

（四）不借廁所犯法

有遠遊經驗的都知，在歐洲上公共廁所，一般要收費，有些是投幣式的，在門外投入0.5歐羅便會開門，可單獨使用約廿分鐘；也有人手收費的，在廁所門外通常有中年人坐着收費；當然也有免費的，不過通常要幫襯店家，成了顧客才能使用，絕少外借。

但在歐洲的蘇格蘭卻是個例外，事關當地自古便有法律規定，任何人如需如廁，即使是不認識的陌生人，國民也有義務借廁「解困」，這大概是想保留蘇格蘭人的好客美德，這給歐遊旅客確實也多了方便。

如何用手機找廁所？

人在外地，人生路不熟，若突然人有三急要找廁所，可以怎麼做？現今科技發達，當然要善用手機。最簡單做法，是利用Google Map尋找你身處位置附近的公共廁所，只要輸入「Bathroom」或「Toilet」搜尋，便可顯示最近公廁位置；另一方法便是用App，例如「Flush - Toilet Finder & Map」、「Bathroom Scout」或「Toilet Finder」等都能幫你導航，尋找最近廁所，解你燃眉之急。