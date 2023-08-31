樂善堂「愛．無煙」戒煙計劃　即時通訊App交流成功率倍增

【特約報道】很多人都知道吸煙的禍害，但真正下定決心戒煙或減煙絕不容易。在衞生署控煙酒辦公室資助下，樂善堂自2013年起推出「愛．無煙」前線企業員工戒煙計劃。10年來累積協助超過480間企業合共超過3,400名吸煙員工戒煙。第五期計劃剛於2022年12月結束，參與企業共139間，比上屆的91間上升超過5成，接受戒煙服務的員工達777人，當中包括來自建造業、物流運輸業、物業管理行業、航空服務業、金融業、零售業、資訊科技業、美容業及飲食業等。

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為前線員工度身 訂造戒煙計劃

九龍樂善堂主席李聖根表示，樂善堂明白在職人士礙於工作時間，難於到診所及其他服務單位接受戒煙服務，故計劃為各企業及其員工度身訂造戒煙教育、輔導及相關計劃等。「例如以線上直播或外展到企業形式進行戒煙健康講座或工作坊，題材十分貼身，例如『吸煙與三高』、『吸煙與消化系統』等，另外亦會以WhatsApp提供戒煙輔導及資訊，透過不同社交媒體進行煙害宣傳及戒煙服務。還會每年定期舉辦不同的特色企業活動，例如Virtual sport虛擬運動及環境煙害調查義工活動、為響應『世界無煙日』的無煙工作日活動、企業煙害專題講座、員工健康工作坊及無煙政策特備節目等等。」另外，李主席呼籲大家積極參與醫衞局「活力健康 無煙香港」的控煙策略公眾諮詢，支持多管齊下的控煙政策，共同以無煙香港為目標。

利用社交媒體 加強輔導效果

樂善堂委託香港大學護理學院及公共衞生學院評估成效，至本年6月的結果顯示，在6個月跟進期內，整體僱員戒煙率有19.8%，減少吸煙量至少一半的比率有24.8%，顯示計劃成功協助吸煙者戒煙及減煙率達44.6%。當中最特別是採用社交媒體平台方式，以進取和互動形式幫助及鼓勵參與戒煙者，令戒煙及減煙率大大提升。負責研究計劃成效的香港大學護理學院王文炳教授指出，有使用WhatsApp交流的成員在6個月的跟進期，成功戒煙率比沒有交流的成員高2倍。有參與戒煙的成員表示，WhatsApp交流的優勢在於通過在線輔導，他們能感受到輔導員持續的鼓勵和支持，亦能透過查看訊息，了解煙害資訊，從而增加戒煙動機。而使用尼古丁替代治療者的戒煙率和減煙率，分別比未使用者的高2倍和1倍。另外給果亦顯示參加計劃的企業對樂善堂提供的整體服務滿意度甚高，企業滿意計劃服務的評分為8.4分(滿分為10)，超過9成企業表示日後會再參加樂善堂的戒煙計劃。

成功戒煙 慳錢又健康

任職物業管理的林先生大概於6年前開始，在工作時有吸煙的習慣，主因是為與同事增進關係或工作太緊張時用來紓緩情緒。明明不會在家中吸煙，但大兒子卻出現氣管敏感。後來他參考「愛．無煙」的自助戒煙手冊後，才明白三手煙都會影響家人健康，因此於今年3月嘗試戒煙。「煙癮一到即刻食香口膠，並使用「愛．無煙」手機程式計算自己戒煙後節省了多少錢，藉此鞏固自己戒煙的成果。」他呼籲吸煙人士盡快戒煙，因好處甚多，例如戒煙後不會再頭痛、身邊的人聞不到煙味、八達通不需要經常增值等。

僱主獎金鼓勵 同事互相支持

任職飲食業的王先生由於工時長及壓力大，養成5、6年來每日最少食半包煙的習慣。雖然煙齡不長，但他已察覺吸煙令佢呼吸比以前困難，睡眠質素亦比之前差，於是的起心肝戒煙。「公司上下都好支持，定期有鼓勵訊息，加上有三、四個同事一齊戒煙，行動上及精神上互相支持大家，以及獎金獎勵都真係好吸引。」期間樂善堂的社工除了提供電話輔導外，亦會利用WhatsApp定期發放戒煙資訊及鼓勵訊息，加上王生專注工作，有煙癮時飲水來分散注意力，以及做運動伸展，最終在參加計劃兩個月內便成功戒除煙癮。他表示戒煙後跑步持久力好了，呼吸亦暢順了，同事亦大讚面色變好，他覺得十分開心。

參與企業 齊齊推介

香港大學公共衞生學院榮休教授林大慶教授指出，僱員若要成功戒煙，受多項因素影響，得到僱主及身邊同事的支持亦是重要的一環。太興飲食集團就是一個好例子，與九龍樂善堂「愛．無煙」團隊攜手合作推動員工戒煙，並設立戒煙獎勵計劃「無煙一生『興』」。太興飲食集團陳主席表示，公司向參與計劃並成功戒煙的員工派發最高港幣$5,000獎金，在設立戒煙獎勵計劃時，希望為參加員工提供更專業的戒煙援助及指導，提升戒煙成效及預防已戒煙的同事復吸。另一間參與計劃的公司BEAUSKIN Medical致力推動員工參與「愛．無煙」的不同活動，例如世界無煙日試玩握力器、八字拉力帶，Virtual sport系列及新興的4D PRO運動等，希望同事有新的體驗之餘，亦可以為社會出一分力。

新一期計劃 加入新元素

最新一期「愛．無煙」前線企業員工戒煙計劃由今年1月開始接受企業參加，計劃至2024年12月止，新一期將加入不同元素，例如針對僱員工作壓力，利用社交媒體傳送文字、圖像、影片及提供線上輔導支援，分享調節情緒的小貼士。另外會嘗試透過藥物支援，例如尼古丁替代療法協助吸煙者紓緩退癮徵狀，輔導員及社區藥房藥劑師會根據吸煙者的需要作出戒煙藥物評估，合資格人士會以郵寄的形式收到戒煙藥物，亦會以全新的煙害專題 「運動與戒煙」來推行全年活動。

樂善堂「愛．無煙」

前線企業員工戒煙計劃

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