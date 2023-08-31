鍾柔美挑戰Y2K年代跳舞歌　竟然想打風唔開學！

聲夢小花鍾柔美（Yumi）今日（31日）聯同E-kids成員林詠倫（Alan）及EO2成員洪智傑（Osman）現身新蒲崗排舞室，為配合她的新歌《y2k 還襯我麼?》，挑戰Y2K年代跳舞歌，向當代的流行曲致敬，並揀選了《魅力移動》進行短片拍攝。

Yumi説：「呢首02年，我06年出世，不過尋晚先學，因為依家要補課、工作、宣傳新歌同出活動。」她感謝兩位前輩很有耐性地教導，會繼續推出其他Y2K歌曲短片如《相對濕度》及《今期流行》等。談到鄭希怡（Yumiko）當年的形象性感，問她是否也會跟對方的衣着打扮？她笑言：「會着類似嘅衫，不過唔露腰，因為最近食咗好多嘢，肥咗好多。」

與大部份學生一樣，即將開學的她笑言希望打得成風：「因為可以瞓覺，不過2號有活動，唔想錯過。」至於今年將考DSE的她，表示想留港讀大學，問到會跟像炎明熹一樣申請《學校推薦直接取錄計劃》？她說：「都有人問過，本身唔知有呢個計劃，所以冇問，如果有能力都畀心機咗先，順其自然（靠自己實力？）我努力做都可以嘅。（好有信心？）信心要有，因為大學係影響將來嘅一生。」問到開學後會否減少工作？她坦言以學業為先，若有需要會向公司反映：「公司好好，開學前幫我錄好新歌同拍MV，下個月會派台。」