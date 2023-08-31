陳健安重返母校回憶湧現：好似時光機咁！

歌手陳健安（安仔）最近新歌《仍然是那個少年》MV上架，為配合填詞人少爺占和Oscar筆下，一班多年不見卻依然如故的中學同學，聚在一起立即仿如時光倒流的感覺，他特別重返母校取景，還邀請《造星V》學員羅子熙（Hei）和王希晉（希晉），以及《造星IV》的何洛瑤（Sica）演出，充滿青春氣息，安仔說：「返嚟母校拍攝對我嚟講好大意義，首歌講青年時候嘅成長經歷，我讀咗呢間學校八年，最青春、最黃金嘅歲月都喺度過。」

重遊舊地回憶湧現，安仔特別感激體育科老師葉Sir悉心安排和協助，他興奮地細說從前，對於熱愛足球的他，球場絕對是最多回憶的地方，他說：「剛才問葉Sir，點解個球場好似細咗？其實冇變過，變嘅係我嘅高度，好多回憶湧現。同首歌一樣，見返朋友或者去返一啲地方，就好似時光機咁，所有回憶衝晒返嚟。」點解邀請阿Hei、希晉和Sica演出？安仔說：「Sica感覺好日系，呢首歌好重日系感，所以好想有佢參與，而且好喜歡佢癲癲得得嘅性格，阿Hei有種懶洋洋嘅感覺；希晉外表就似曳學生。導演Oscar認為佢哋3個夾埋會有火花。」而安仔書MV中飾演老師「陳Sir」。

為配合MV拍攝，在其中一個課室布置成海洋世界，黑板畫了一條巨型鯨魚，還有海豚、水母、海星等海洋生物，並寫上「好好掛住你！」正好呼應上一首派台歌《好好掛住》的MV中，符紀男（Tiger Foo）玩鯨魚玩具的場景，相當有心思。安仔步入課室即驚喜大叫：「好靚呀！」拍攝期間，校內師弟師妹遇上安仔表現興奮，聊天和合照安仔無任歡迎，還勉勵他們努力追夢。

與少爺占相識多年首度在歌詞上合作，安仔表示雖然對方形象搞笑，但筆下的歌詞卻獨有一份情懷，他說：「少爺占用字好直接，第一句已經好有佢嘅特色，『冇有怕，直衝出宇宙，兩隻腳亂闖』，『冇有怕』三隻字好直接得嚟，有種情懷喺度，所以搵佢填呢首歌好啱數，就係我心目中想要嘅感覺！」