你敢唔敢食？黃翠如孖小鮮肉哥倫比亞挑戰大屁股蟻

無綫旅遊節目《膽粗粗‧HERE WE GO》，由黃翠如與4名「旅遊新丁」，包括J2ers蔡景行（行仔）、馮子亮（Liam）、施焯日（Arthur）及《聲夢傳奇》第二季畢業生彭家賢（Zayden）擔任主持，今晚（31日》繼續勇闖哥倫比亞。

昨晚（30日）一集，翠如及行仔到瓜塔佩巨石，「如行」挑戰步行740級樓梯登頂，期間一再喘氣兼「塞人」，翠如打趣叫行仔嘗試徒手攀石，並笑說：「蕭正楠一嘢就上到去啦！」「如行」還品嘗了地道哥倫比亞咖啡，但翠如卻論盡倒到一身都是：「呢啲每日都會發生，只係爭在影到定影唔到。」二人品嘗當地人零食酥炸大屁股蟻，雖然初時「喊晒口」，但卻指「食落似花生」沒想像中得人驚。

「如行」表現輕輕鬆鬆，但攝製隊卻是冒著生命危險進行拍攝，今（31日）、明（1日）兩集「如行」到訪有「死亡之地」之稱的麥德林市，到訪山上的貧民區Santo domingo，亦會深入曾被指是該市最恐怖核心—Comuna 13。可惜翠如在Santo domingo四處探索不到五分鐘便遭隨行導遊喊停，並指製作隊的攝錄機會令眾人陷入重大危機，翠如說：「我哋活動範圍只係100米，旅程亦只有五分鐘就完結。」

拍攝期間有導遊睇實有驚無險，同行的兩名攝影師李德柱及李軍昊因而掉了輕心，晚上隨當地人到夜店消遣卻遇上槍擊事件，二人在節目中親述死裏逃生真實一刻，李軍昊說：「我即刻衝入廁所，一閂埋門就聽到好多吓槍聲。」李德柱則說：「…我當時冇睇到任何爭拗，因為我背住咗夜店，我第一吓係聽到槍聲…伴隨住槍聲有少少尖叫聲，然後有人逃走，我就諗出事喇…（發生事故嘅地方）好近架咋，當時我只能夠即刻踎低。」

翠如昨日在社交網分享哥倫比亞一個家庭小故事，一家之主Jarlos為生存壞事做盡，最後卻因為對家人的愛踏出改變第一步，翠如寫道：「他說，別人看他們是壞人，他們看自己，只是為了生存下來的人。幾年前，他當上了社區導賞員。可以讓Jarlos放下刀槍，因為他多了一個太太和一對小朋友。」拍攝當日，是Jarlos女兒Sofia十歲生日，看到攝製隊送來的蛋糕Sofia笑得開懷，問她『有甚麼願望？』小女孩天真地說：『我要當女演員，也要好像爸爸一樣厲害』。」翠如感性說：「人性本善，人性本惡，在這個地方，很難去定義，但祈求命運讓這些小孩將來可以選擇善。」