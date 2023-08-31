未婚夫葉泓聲無微不至　大肚陳樂榣無限感激

佗住巨肚的藝人陳樂榣（Ally）預產期快到，獲邀為專業陪月公司做代言人，Ally笑說：「阿女未出世就好旺我，更醒目旺埋佢自己，出世就有專人照顧，我安心輕鬆哂！」剛到上海為其時尚首飾品牌辦展覽活動，咖啡店生意又有新發展，廣州亦開飲食新店，她笑言有時候都忘記自己懷孕呢。她說：「好彩呢一胎阿女真係好錫媽咪，冇乜唔舒服，只係頭一個月有作嘔作悶。」事隔8年再懷孕，她坦言好多事事準備工夫都生疏了，連戒口都忘記，湊BB對於她好似變得好陌生，有點擔心。

對於未婚夫葉泓聲（Gordon）對她一直細心照顧，Ally說：「Gordon好鍾意BB，同我拍拖之後已經話要生BB，所以我決定即刻生，恐防再幾年體力未必可以應付得來，多謝上天好快就畀咗個BB我哋，自從懷孕後，佢對我照顧周到，甚至大女Aria都係由佢照顧，比我更着緊 ，BB出世之後，相信夜晚照顧BB嘅責任一定喺佢身上，佢會畀我有覺好瞓嘅 !」

Ally感謝Gordon一直遷就她，懷孕期間她經常發忟憎，對方亦想盡法子氹她開心，滿足她的要求。有時大女頑皮令她動怒，Gordon還會幫手和解：「我好感恩有Gordon喺我身邊，佢係一位好細心嘅人，一路以來對我體貼扶持我，真係做足200分。」至於Ally 8歲的大女Aria對妹妹即將出世亦十分期待，她說：「大女已經做好準備，幫我整理BB物品，最搞笑係幫妹妹試下BB床舒唔舒服，又畀意見為妹妹改名，揀靚衫俾妹妹，甚至妹妹出院嘅衫都係有大女指定呢！」