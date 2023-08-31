謝安琪變身金髮Rock女　分享做音樂人辛酸史

歌手謝安琪（Kay）在電影《4拍4家族》中飾演一個追求音樂夢的單親媽媽，較少於大銀幕演出的她，今次大膽改變斯文形象，挑戰金髮Rock女造型，她指多年前已跟電影結緣，自己受劇本打動而接拍，身兼電影監製與演員的泰迪羅賓（Teddy Robin），早於8年前經已構思開拍電影，她透露當時已被邀請：「關於音樂的電影香港真的很少，仲有包含家庭故事在內的都唔多，兩樣都好吸引我。」

她指更大原因接拍電影是因為音樂，戲中她不止要唱歌，還要大騷琴技，亦跟Teddy、Anna hisbbuR、陳諾霆組成樂隊表演。她更將近20年的入行的經歷分享給導演，希望觀眾看到在香港做音樂人的一些辛酸。而為加強角色為生活四處奔波的真實感，她特意把雙手變粗糙，又染了一頭金髮演Rock女，還要在戲中挑戰吸煙鏡頭，相當突破。

她與導演賴恩慈原來識於微時，20年前剛出道時，二人因參與舞台劇而結緣，她難忘雙方初入行時，同樣充滿幹勁和理想，對於能夠與好友再度合作非常感動，她說：「我覺得呢個緣分好珍貴，尤其是今次係佢第一套長片，她邀請我去做女主角，我覺得是一份很大的感情和信任。」