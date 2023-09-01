大爆生育計劃　林夏薇同老公玩角色扮演！

繽FUN星網人氣節目升級豪華版《星級煮意》，由視帝級廚神譚俊彥（Shaun）擔任「星級品評師」，節目逢星期五放送，請來的嘉賓更是分量十足，第一集嘉賓為無綫視后林夏薇（薇薇），今天播出的第二集，Shaun與薇薇繼續暢所欲言，大談與另一半的婚姻生活。作為一名演員，難免會拍攝感情戲，甚至有親熱戲份，Shaun坦言最驚拍攝親熱戲，直認「怕老婆」，即使如何「刪除」也好，在潛意識亦會殘留與第二個女人的片段。入行多年的薇薇，親熱戲對手更是上至視帝人夫、下至型男小鮮肉，可謂數之不盡，圈中人當然明白是劇情所需，不過薇薇的圈外老公又會否吃醋呢？她更透露會和老公玩角色扮演，究竟又是甚麼一回事呢？

薇薇在今集《星級煮意》亦提到舊同學兼中國影星陳曉，雖然二人並非經常會面，但只要有需要時，永遠在她身邊，談及勇奪無綫視后當晚，陳曉是第一個傳短訊恭喜她的人，直至深夜時分仍在等候她作線上慶祝，友情可貴。Shaun笑稱獲得視帝殊榮後，翌日早上就返回店舖洗碗，生活日常照舊。至於生育大計，薇薇露口風「好想負責任」！想深入了解譚俊彥和林夏薇，就要追看繽FUN星網的升級豪華版《星級煮意》的深度訪問。