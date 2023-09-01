星玄︱鄭欣宜吉星高照　計劃「復出」力保天后之位

今日9月1日農曆七月十七，係學生開學嘅大日子，新學年《玄機》都有個新嘉賓主持，就係參加過ViuTV第一屆選美節目《美選D.n.A》嘅「翻版龔嘉欣」Faye！可愛又靚女嘅Faye過唔少幕前經驗，曾經參與電影《鴨王2》、內地真人騷《非常完美》仲有「富三代」鍾培生嘅網上節目！近年Faye做埋財經主播實行多方面發展，想睇見到佢記住日日睇《玄機》！

《星語》當然都有新主持，就係青春活潑嘅曾嘉晴Angel。年僅24歲嘅Angel讀書時期已經兼職平面模特兒，近年仲參與電影「PTGF出租女友」正式出道！熱愛演戲嘅Angel都有仲有修戲劇課程增值自己，話想成為一個好演員，即去片睇吓佢喺《星語》表現如何！

是日最旺生肖係兔，你哋事業好旺兼吉星高照，事業有突破表現獲得好評！鄭欣宜就係屬兔，佢最近嘅情況令人好擔心，突然消失4個幾月話佢受情傷、工作失意、情緒病發乜都有！不過唯一可以肯定嘅係佢再露面時明顯瘦咗好多。

欣宜上年橫掃新城、港台、叱咤、ViuTV四大頒獎禮嘅女歌手大獎，可以話事業到達頂峰，唔少人擔心佢繼續失蹤會被其他歌手爬頭。不過運程講明欣宜事業旺有吉星，佢老友許廷鏗早幾日受訪仲大爆有欣宜新計劃，相信唔使幾耐就會見到佢開心復出，再有靚歌事業更上一層樓！