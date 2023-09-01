【是日通勝】

農曆七月十七

癸卯年 庚申月 壬戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：嫁娶、開市、移徙

忌：取魚、開渠、行喪

幸運方向：坐南向北

幸運數字：23、31、45

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

金牛座：工作表現受肯定，宜繼續努力，切忌自滿。

雙子座：做人忌心浮氣躁，無論何時都應保持謙遜。

巨蟹座：沒必要跟別人作比較，跟自尋煩惱無分別。

獅子座：事業運強，做好本分，不愁沒有發展機會。

處女座：財運欠佳，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

天秤座：工作上忌忽略細節，否則有可能因小失大。

天蠍座：謀事要識分主次，可把霉運影響減至最低。

人馬座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

山羊座：生活惡習若不去改正，很難扭轉感情悶局。

水瓶座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

雙魚座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）龍 心情差

鼠：生活備受制肘，宜着力改善人際關係。

牛：收入比預期遜色，士氣和心情陷低谷。

虎：信心十足，雖然工作辛苦卻有好回報。

兔：吉星高照，事業有突破，表現獲好評。

龍：是日沖煞，運勢低迷，內心忐忑不安。

蛇：有伴侶者易鑽牛角尖，婚姻出現裂痕。

馬：貴人助力強，事業上有更大發展空間。

羊：消費意欲強，若不節制勢必入不敷支。

猴：頭腦靈活，眼光獨特，易獲上司賞識。

雞：壓力大，情緒不穩，易與人發生口角。

狗：偏財旺，抽獎容易中，讓你喜出望外。

豬：桃花旺，跟伴侶心有靈犀，甜在心頭。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

癸水日天干命格如何

癸水出生的八字，日天干之命主。至弱癸水乃天上之甘露，十天干最後一個，也是最柔弱的，空氣中的水分就是癸水，狂風大雨之雨水也是癸水。癸水壬水都是喜歡有水之潔淨源頭，金在命中就是水之源。

癸水生於春，春水綿綿，大地回春喜雨水來滋潤，命中地支有根，與金作水之源頭，丙火太陽為妻財，春天是萬物生又發之時，生機處處。癸水地支無根，更無金之作源頭，縱使多見妻財，只是不停步的追逐妻財，最終一貧如洗。

癸水生於夏，妻財旺盛在於夏季火。天空中的水分都蒸乾，身入官鄉肖郎君，有根有源入科場，一舉高中天下知。辰土官星為癸水之墓庫，見水源金為印綬文章，官印相生科甲入官場，夏火官旺財強，因為官至富。

癸水生於秋，秋金為水之源，正印為文章顯耀，偏印為深思遠謀。命見木氣食神傷官旺星，小孩配上文化教育，春風化雨得人敬。約見官星在命，科甲入官場，約見財星，喜學經濟，金融圈內股到你了。

癸水生於冬，冰霜滿天白雪雪，需見陽光解凍霜雪溶，若不見火來溫暖，身無分文潦倒一生。命中見火為妻財，加見土為官星，財生官旺，富貴雙全。加見木為食傷生財，利生意。