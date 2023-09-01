娛圈單打︱高質落敗都未喊　家醜穿煲喊乜鬼

是非停不了，愈爆愈精彩！今屆港姐靚唔靚見仁見智，但是非零舍多卻是不爭的事實。嗱，亞軍兼最上鏡小姐王怡然（Lynn）當選不久，旋即被內地網民踢爆，她父母經營補習社，卻在倒閉後捲款走佬，涉款逾千萬元，要求無綫褫奪她的名銜。搞到Lynn被問起家醜時傷心爆喊，真係我見猶憐咯！

正如口痕友話齋，如果事件屬實，被人呃錢嘅苦主咪仲慘？咪更加喊得一句句？雖然話一人做事一人當，禍不及子女，但外界始終唔會咁諗，仲分分鐘覺得Lynn現時嘅好生活，都係靠父母呃錢得來，真可謂水洗唔清！唔以喊遮醜，叫呢位港姐仲可以點回應吖？難怪決賽當晚，伊人開口埋口講錢，自認恨做富婆之餘，仲話騷錢可以添多啲，咁直白，可能就係咁解。

不過咁，香港遍地黃金，Lynn又唔使咁擔心嘅。她芳齡只有21歲，仲被網民公認為三甲之中最靚，大把前途，將來如願成為富婆，幾十層樓揸手，幫父母吐氣揚眉，就唔怕被人唱衰啦。

講開又講，唔少網民都替五強止步的10號佳麗陳霈錤痛失桂冠不值。呢位靚女唔止外形不比冠軍莊子璇輸蝕，仲擁有碩士學歷，本身又係小學教師，氣質不凡，談吐仲好得體添。唉，咁都三甲不入，唔怪之得網民覺得造馬，紛紛質疑係咪識得擦鞋就會有獎？

老實講，年年選美都會畀人話有黑幕，不論誰人當選，梗有人唔支持。所以呢，選美雖然為一班靚女提供娛樂圈入場券，但能否大紅大紫，最後都要睇自己的造化。總之，行船爭解纜，有賭未為輸，咁多位囡囡，繼續努力呀！