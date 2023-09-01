棄高薪筍工追夢！Lenna T獲K-Pop天團導師傳授「舞」功

【特約報道】去年奪《ACE演藝模特大賽》演藝組季軍、現年24歲的ACE娛樂新人Lenna T，是17Live人氣直播主，3歲開始習舞，矢志入娛樂圈，是小時被韓團少女時代的熱情感染，自此就有想當女團成員的心。為向目標進發，學過不同舞蹈並獲獎無數的她，同時不忘學業，以DSE Best 5成績考入中大翻譯系：「我唔想父母擔心，所以一直冇同佢哋講我想入行，我要先努力完成大學學位，令佢哋安心。」

2年前Lenna T大學畢業後，即獲聘月薪高達近5萬元的全職筍工，但為了鋪路入行，她甘願放棄，只做兼職如翻譯、電台幕後、教跳舞，疫情時收入更低至數千元，直至去年才加盟ACE娛樂。她說：「我唔怕被人話我發明星夢，跳舞係令我搵到人生嘅快樂同滿足，我本來冇天份，筋骨又硬，我靠嘅係努力同熱情，堅持就是勝利！」

在YS Group社長Yong Heo安排下，Lenna T早前在韓國接受為期近一個月的深造課程，導師全部來自YG，包括BLACKPINK等天團御用的編舞師Bini，以及人氣爆燈的Babyzoo。近日韓國歌手Somi推出的洗腦歌《Fast Forward》，和Somi一起狂舞的Babyzoo，立即成網民起底對象，風頭幾乎蓋過Somi！

Lenna T參加專業K-Pop舞蹈演藝訓練班時，表現優秀，獲得所有導師評級為一等優異獎，她說：「韓式訓練嘅次元好唔同，加強咗我跳舞嘅力度，導師以鼓勵形式帶動學習氣氛。熱愛跳舞嘅人，點都要嚟一次韓國體驗吓！」Lenna T說。

秀智姐姐

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